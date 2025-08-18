Inquilini in difficoltà economica a Napoli, c’è il contributo del Comune

PUBBLICITÀ

Gli inquilini privati morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni indicate dall’avviso, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Possono partecipare all’avviso coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa come la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲.

𝗟𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟱. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Napoli, che si trovino

nella condizione di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con un reddito ISE non superiore ad euro 35mila euro o un reddito derivante da regolare

attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

b) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la

convalida;

c) titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche

tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono

esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);

d) residenti da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

e) in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea

oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di

soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;

f) che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia

di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo

familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo

familiare).

LA GUIDA COMPLETA

