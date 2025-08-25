PUBBLICITÀ
HomeCronacaInseguimento e spari a Marigliano, 20enne colpita in strada
CronacaCronaca locale

Inseguimento e spari a Marigliano, 20enne colpita in strada

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Inseguimento e spari a Marigliano, 20enne colpita in strada
Inseguimento e spari a Marigliano, 20enne colpita in strada
PUBBLICITÀ

Inseguimento e spari in strada a Marigliano. Stanotte una ragazza di 20 anni che è stata ricoverata all’ospedale del Mare a causa di una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Al momento degli spari, la giovane si trovava con un’amica all’interno di un’auto a Pontecidra e, come riporta il Mattino, una moto si è avvicinata intimandole di fermarsi.

La conducente, però, ha deciso di accelerare, causando l’inseguimento del motociclista armato, che ha poi sparato due colpi. Il primo ha distrutto il finestrino dell’auto mentre il secondo che ha ferito la ragazza alla gamba. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda: sembrerebbe una tentata rapina finita male. La 20enne dovrà essere operata in seguito al raid armato.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati