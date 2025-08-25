Inseguimento e spari a Marigliano, 20enne colpita in strada

PUBBLICITÀ

Inseguimento e spari in strada a Marigliano. Stanotte una ragazza di 20 anni che è stata ricoverata all’ospedale del Mare a causa di una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Al momento degli spari, la giovane si trovava con un’amica all’interno di un’auto a Pontecidra e, come riporta il Mattino, una moto si è avvicinata intimandole di fermarsi.

La conducente, però, ha deciso di accelerare, causando l’inseguimento del motociclista armato, che ha poi sparato due colpi. Il primo ha distrutto il finestrino dell’auto mentre il secondo che ha ferito la ragazza alla gamba. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda: sembrerebbe una tentata rapina finita male. La 20enne dovrà essere operata in seguito al raid armato.

