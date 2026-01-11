Inter 1-1 Napoli: domina l’equilibrio al San Siro, McTominay croce e delizia

PUBBLICITÀ

Inizia Inter-Napoli e pronti via al 9’minuto arriva il gol del momentaneo vantaggio dei nerazzurri. Azione che parte da un errore a centrocampo di McTominay che sbagliando uno stop manda in porta Zielinski, che a sua volta serve Thuram che con la coda dell’occhio vede e serve Di Marco, fulminando così con una diagonale perfetta Milinkovic-Savic. Dopo una fase di gioco dominata dall’Inter arriva un lampo azzurro sull’out di sinistra che fa funzionare la catena Spinazzola-Elmas. Il macedone sulla corsa mette una palla perfetta per McTominay che anticipa con il piattone sinistro Akanji. Finisce 1-1 il primo tempo tra Inter e Napoli.