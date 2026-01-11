Inter 2-2 Napoli: uno straripante McTominay tiene a galla il Napoli

PUBBLICITÀ

Finisce 2-2 lo spettacolo andato in scena questa sera tra Inter e Napoli che ha visto gli azzurri due volte sotto con il risultato e altrettante volte capace di recuperarlo. Prestazione degli azzurri da 7 pieno che dimostrano di essere sempre lì in classifica pronti ad aspettare qualche sbavatura dell’Inter. Stasera si è visto forse il miglior McTominay della stagione che è stato letteralmente straripante e onnipresente, ancora una volta a tenere a galla il Napoli è stato lui.

Inter-Napoli: promossi e bocciato del match

Milinkovic-Savic 6: non subisce tanti tiri, ma sembrava potesse fare di più sul gol di Di Marco

Rrahmani 6,5: tiene in piedi la difesa del Napoli come sempre. Titanio

Beukema 5,5: partita piena di sbavature ed errori basilari da parte dell’olandese che, ancora una volta, non convince

Juan Jesus 6,5: insieme a Rrahmani hanno tenuto alla perfezione due clienti scomodi come Thuram e Lautaro. Veterano

Di Lorenzo 6: partita con qualche errore di troppo specialmente nel primo tempo per il capitano, molto meglio il secondo nonostante l’errore sotto porta

McTominay 8,5: partita senza senso dello scozzese che aldilà della doppietta è onnipresente in mezzo al campo. Straripante

Lobotka 6: tanti palloni passano sui suoi piedi come sempre ma in parte colpevole sull’errore di McTominay.

Spinazzola 6: un po’in ombra il terzino azzurro, sufficienza meritata però dopo l’ottima costruzione sul primo gol azzurro

Politano 6,5: classica partita doppia fase dell’ex del match. Sempre presente a difesa e sempre propositivo in attacco. Instancabile

Hojlund 7,5: partita da pivot vero per il danese che nonostante l’assenza del gol si porta sulle spalle l’attacco azzurro dopo 90 minuti di lotta greco romana con Akanji.

Elmas 6: stesso discorso per Spinazzola. Out di sinistra decisamente sottotono, ma sufficienza per la combinazione vincente sul primo gol

Molto bene Lang da subentrato che con una mossa quasi da karate tiene il pallone in gioco servendolo a McTominay sul secondo gol.