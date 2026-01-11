Inter-Napoli: Conte si affida ai veterani; scelto il sostituto di Neres

PUBBLICITÀ

Alle 20.45 andrà in scena una delle partite più importanti del campionato, Inter-Napoli. Le due squadre stanno combattendo giornata dopo giornata per restare al vertice della classifica che attualmente li vede a 4 lunghezze di differenza. Infatti gli uomini di Chivu contano 42 punti, a differenza dei 38 degli azzurri. Il Napoli come da copione ormai, affronterà la sfida con innumerevoli assenze: De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Neres tra le più importanti. Infatti proprio l’assenza del brasiliano, aggiunto da poco al taccuino degli indisponibili, ha già dato i suoi risultati considerando il pareggio, accompagnato anche dalle molteplici polemiche arbitrali, contro l’Hellas Verona. L’ex Ajax è ormai diventato un pilastro irremovibile nella formazione azzurra che, insieme a Rasmus Hojlund, ha seminato il panico nelle difese avversarie svariate volte.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Rrahmani, Beukema, Juan Jesus, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola, Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Di Marco, Thuram, Lautaro Martinez

Inter- Napoli: statistiche e curiosità

La sfida tra Inter e Napoli è una delle più affascinanti e antiche del calcio italiano, con una storia ricca di gol, campioni e momenti memorabili. In Serie A le due squadre si sono affrontate oltre 150 volte: l’Inter conduce il bilancio con circa 70 vittorie, mentre il Napoli ne ha ottenute circa 47, completando il quadro con una trentina di pareggi (dati aggiornati fino alla stagione 2025/26) .

I nerazzurri hanno vinto 19 volte in trasferta a Napoli su 78 incontri, risultato niente affatto scontato vista l’atmosfera calda dello stadio Diego Armando Maradona. La rivalità è ricca di episodi significativi: negli anni ’90 gli interisti conquistarono vittorie importanti con giocatori come Sammer, Schillaci e Bergkamp; giocatorini insomma. Un risultato recente di grande rilievo è il 3-0 dell’Inter a Napoli nel dicembre 2023, con gol di Calhanoglu, Barella e Thuram, che ha segnato una svolta nella stagione nerazzurra verso lo scudetto. Viceversa l’1-1 dell’anno scorso, che ha permesso al Napoli di portare in bacheca il suo quarto scudetto.