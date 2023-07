Intervista a Parolisi, parlano i familiari di Melania Rea: “E’ un pagliaccio, non dovrebbe avere permessi premio”

«Per noi è un dolore, un omicida condannato in via definitiva non dovrebbe poter ottenere permessi premio, non dovrebbe essergli concesso di rifarsi una parvenza di vita, di intrecciare relazioni sociali, di avere voce in televisione. Si parla tanto di leggi contro i femminicidi, si fanno leggi e leggine e poi si premiano così i delinquenti». Così Michele Rea, fratello di Melania, commenta la “libertà” – la possibilità di permessi premio concessa a Salvatore Parolisi che, come stabilito da tre gradi di giudizio, ha ucciso sua moglie con 35 coltellate