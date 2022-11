Investe e uccide benzinaio nell’Agro Aversano, camionista condannato a 6 anni

Condannato a 6 anni di reclusione a fronte dei 21 richiesti dalla Procura. Sabato Montella, 31enne autotrasportatore di Frignano, accusato di aver provocato la morte di un uomo durante il rifornimento a un distributore di benzina.

I fatti risalgono a giugno 2021 in una stazione di servizio di Casaluce. La vittima, Marc Dara Gambo, un 50enne originario del Burkina Faso, stava segnado la targa del veicolo dopo che l’erogazione del carburante non era andata a buon fine. Secondo l’accusa, riporta Caserta News, Montella avrebbe investito l’operaio a causa di un ritardo nel rifornimento che si sarebbe rifiutato di pagare. Nel corso del dibattimento, però, la situazione si è ribaltata.

I legali del 31enne hanno evidenziato come il loro assistito, già ai domiciliari nel corso del processo, non abbiano investito volontariamente la vittima. Il camionista utilizzava le fuel card per effettuare i rifornimenti self service ma quel giorno nessuna di esse funzionava motivo per cui si rese necessario l’intervento di Marc Dara Gambo per risolvere la situazione e “sbloccare” il distributore.

Dopo un dibattito tra i due, l’operaio 50enne si parò davanta al camion per segnare la targa del veicolo collegato alle carte carburante. Probabilmente però, non annotò tutto subito uscendo uscendo nuovamente dietro la colonnina e finendo così per essere investito da Montella che non si sarebbe avveduto della presenza dell’uomo davanti al mezzo, ripartendo dopo pochi secondi e investendo nuovamente il povero Gambo che morì sul colpo.

Argomentazioni accolte dai giudici dell’Assise che hanno derubricato il reato di omicidio volontario in omicidio stradale colposo e inflitto una condanna a 6 anni.