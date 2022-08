Investita dopo la lite ad Avellino, il compagno spara contro l’auto

Domenica notte una violenta rissa tra famiglie rom ha sconvolto il quartiere popolare di contrada Quattrograna ad Avellino. A terrorizzare il circondario è stato un colpo di pistola esploso nella zuffa. Si tratta di una scacciacani, che poi è stata ritrovata dagli agenti della polizia intervenuti sul posto.

Danneggiata anche una vettura. Ancora poco chiari i motivi alla base della lite. Paura tra i residenti della zona che hanno allertato gli agenti della Questura del capoluogo irpino. Indagini in corso finalizzate a individuare i responsabili di quanto accaduto.

Choc in provincia di Avellino, non gli servono da bere e spara nel pub

A Lauro, in provincia di Avellino, un uomo ha estratto un’arma semiautomatica e ha sparato due colpi perché il titolare del locale si era rifiutato di servirgli bevande alcoliche. L’uomo, originario del posto, ha primo inveito nei confronti del titolare per poi estrarre la pistola semiautomatica.

Una brusca lite è stata l’inizio di quella che per fortuna non si è trasformata in tragedia. L’uomo aveva ordinato al titolare una bevanda alcolica ma quest’ultimo si è rifiutato più volte di “accontentarlo”. Questo il motivo per cui il cliente di Lauro ha iniziato una violenta lite all’interno del pub. Lite che però non ha “dato i suoi frutti” visto che il titolare continuava a rifiutare di servire bevande alcoliche al cliente.

A seguito della lite l’uomo ha poi deciso di estrarre l’arma che portava con se, mettendo in pericolo se stesso e chi lo circondava. Una pistola semiautomatica, questa l’arma con la quale l’uomo ha sparato due colpi puntando “a caso” a torno a se. Il pericoloso gesto avrebbe infatti potuto ferire o addirittura uccidere un cliente del pub intento a godersi una serata tranquilla. Fortunatamente i colpi della pistola non hanno ferito nessuno. Le indagini degli agenti del commissariato locale hanno consentito l’identificazione dell’uomo. Il Gip del tribunale di Avellino, su richiesta della procura, ha emesso un’ordinanza d’arresto domiciliare.