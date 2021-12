Violenza nella metro di Napoli, passeggero senza mascherina dà un pugno in faccia al capotreno

Ha invitato un passeggero a indossare la mascherina durante il viaggio: aggredita con un pugno in volto. A subire la violenza, l’ennesima per la categoria, una capotreno di Trenitalia colpevole soltanto di aver chiesto il rispetto delle regole in questo periodo pandemico. L’episodio si è verificato questa mattina presso la stazione della metropolitana di piazza Garibaldi.

La dipendente dell’azienda partecipata al 100% delle Ferrovie dello Stato, secondo quanto emerso, stava controllando che tutti gli utenti a bordo avessero la Ffp2, dispositivo di protezione delle vie aree divenuto obbligatorio per accedere ai mezzi pubblici, quando ha notato in fondo al convoglio un uomo sprovvisto di mascherina. Alla richiesta della capotreno di indossare la Ffp2 o in alternativa di abbandonare il convoglio, il personaggio in questione ha risposto rifilandole un pugno. Il colpo è stato così potente da provocare nella malcapitata un ematoma al labbro superiore e un trauma cranico. Soltanto l’intervento degli altri passeggeri ha scongiurato un ulteriore peggioramento della situazione.

Il commento della Fit Cisl

«Il viaggiatore continuava ad inveire contro la capotreno, la quale grazie all’ intervento degli altri utenti non ha riportato ulteriori traumi. Ancora una volta ci troviamo ad affrontare una situazione a dir poco spiacevole nei confronti di una Nostra Collega, nonostante si sia limitata ad un semplice richiamo allo stesso per il rispetto delle regole imposte dal regolamento Statale. È vergognoso!» il commento di Alfonso Langella, segretario regionale Fit Cisl e Massimo Aversa segretario regionale mobilità ferroviaria della stessa organizzazione sindacale.