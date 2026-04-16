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Choc a Ischia, si masturba al parco davanti a bambini e genitori: arrestato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Choc a Ischia, si masturba al parco davanti a bambini e genitori: arrestato
Choc a Ischia, si masturba al parco davanti a bambini e genitori: arrestato
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Ha 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico.
E’ stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco giochi di via Impagliazzo, tra decine di bambini e genitori inorriditi.
I militari, con la collaborazione della polizia locale, hanno provato a bloccare il 46enne ma lui ha reagito con calci e spintoni.
Ammanettato, è stato portato in caserma ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

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Gianluca Spina
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