Istituto Minzoni di Giugliano, intervista alla Dirigente Amalia Sciorio: “Una scuola in continua evoluzione ed aperta al mondo del lavoro”

Una scuola al passo con i tempi, in continua evoluzione ed aperta al mondo del lavoro. Questa la mission dell’Istituto Superiore Minzoni di Giugliano. A coordinare le attività didattiche da quest’anno c’è un nuova dirigente scolastica, Amalia Sciorio. Si tratta di un ritorno visto che la dott.ssa Sciorio ha insegnato 10 anni fa proprio al Minzoni. L’istituto si è evoluto nel corso degli anni, aggiungendo nuovi percorsi formativi per gli studenti. All’originario Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici si è aggiunto nell’A.S. 2008-2009 l’Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (successivamente con l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali). Nel 2009-2010 è stato attivato l’Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo Turismo. A partire dall’A.S. 2018-2019 è stato inaugurato anche l’Istituto Professionale Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, con le articolazioni “Enogastronomia”, “Accoglienza Turistica” e “Servizi di Sala e Vendita”. Nel 2020 all’Istituto è stata assegnata una sede succursale nel Comune di Qualiano, operativa a partire dall’A.S. 2021-2022.

Proprio l’indirizzo alberghiero è la punta di diamante dei due plessi scolastici, con un continuo aumento di richieste di iscrizione. “Ho trovato una scuola viva, che funziona bene, con tante professionalità, docenti preparati e ho ritrovato tanti amici. Ho intenzione di continuare su questo percorso di crescita ed evoluzione, potenziando e migliorando i laborarori a disposizione: informatica, scientifico e dell’accoglienza turistica”, afferma la dirigente Amalia Sciorio

Il Minzoni si propone di diventare sempre è più un istituto aperto al territorio, sono previsti infatti, in calendario una serie di importanti incontri con realtà importanti. Il primo incontro si terrà il 25 novembre con l’associazione Braccialetti rosa in occasione della giornata della violenza contro le donne; il 1 dicembre appuntamento appuntamento con l’evento organizzato dall’associazione culturale Minerva; il 2 dicembre nella sede di Qualiano ci sarà come ospite lo chef stellato del ristorante President di Pompei Paolo Gramaglia che farà una masterclass con gli alunni dell’Alberghiero; il 4 dicembre con l’associazione Terranostra di Qualiano si terrà un incontro sulla legalità e lotta alle mafie con il magistrato Antonino di Matteo

In programma a breve anche due open day (14 dicembre e 24 gennaio) che permetteranno agli alunni delle scuole medie ed alle loro famiglie di conoscere la ricca offerta formativa.

“Il mio sogno – conclude la dirigente Sciorio – è che l’istituto Minzoni sia sempre più un punto di riferimento per il territorio, dove i ragazzi vengono perché sanno che trovano un personale preparato e competente al fine di dare una formazione completa ai ragazzi per immetterli nel mondo del mercato del lavoro”