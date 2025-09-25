Italia divisa tra sole e temporali, da lunedì arriva l’autunno: le previsioni

PUBBLICITÀ

Dopo tre giorni segnati da temporali e allagamenti, l’Italia si prepara a una breve parentesi più asciutta, destinata però a durare poco. Nelle prossime ore torneranno schiarite e tratti di sole, soprattutto al Centro-Sud (eccetto la Toscana), mentre al Nord persisteranno nubi irregolari e qualche pioggia, con temperature in calo al mattino.

Nuova perturbazione in arrivo

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, già da venerdì 26 settembre una nuova perturbazione, legata a una “goccia fredda” alpina, porterà un peggioramento sul settentrione e in Alta Toscana, con possibili piogge anche sulle Isole Maggiori.

Il maltempo proseguirà sabato 27, con piogge e rovesci diffusi al Nord, instabilità lungo la fascia adriatica e precipitazioni più intense tra Emilia-Romagna, coste adriatiche e ioniche. Le temperature resteranno sotto la media stagionale, sancendo l’arrivo dell’autunno anche al Sud.

La domenica e lo sguardo a ottobre

L’ultima domenica di settembre porterà un parziale miglioramento: sole al Nord, schiarite sul versante tirrenico, ma nuovi rovesci interesseranno la fascia adriatica e parte del meridione. Da lunedì, possibile fase più stabile, ma non destinata a durare: già dal 1° ottobre è atteso un nuovo peggioramento da ovest.

Lo scenario internazionale

A preoccupare è anche l’evoluzione dell’uragano Gabrielle, che ha raggiunto le Azzorre e sabato sera dovrebbe colpire il Portogallo come tempesta tropicale. Un elemento da monitorare per le possibili ripercussioni sulla circolazione atmosferica europea.

Previsioni nel dettaglio

Giovedì 25 settembre – Nord: instabile con piogge dal pomeriggio. Centro: tempo discreto salvo in Toscana, peggiora in serata. Sud: soleggiato.

Venerdì 26 settembre – Nord: rovesci sparsi. Centro: variabile, piogge in Toscana. Sud: stabile.

Sabato 27 settembre – Nord: piogge diffuse. Centro: instabile, specie su Adriatico. Sud: rovesci su Sicilia e Calabria.

Domenica 28 settembre – Nord: soleggiato. Centro: schiarite sul Tirreno, maltempo sulle adriatiche. Sud: piogge su parte del territorio.