Chi è Nicole, la moglie di Jacobs: la figlia di 6 mesi ha già un profilo Instagram

Ferragnez? No grazie, adesso è il turno di Marcell Jacobs e Nicole Daza: l’uomo più veloce del mondo – che ieri con l’oro nei 100 metri ha portato per la prima volta l’Italia al primo posto sul podio – e la sua dolce metà, italo ecuadoregna, compagna sempre presente.

La coppia è insieme dal 2018 ed ha due figli. Il primo Anthony, nato nel 2019, e l’ultima arrivata Meghan. L’atleta entrato nella storia, però, era già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. L’incontro, stando a quanto raccontato da Nicole, è avvenuto in una discoteca a Milano e, adesso, vive a Roma in zona Collina Fleming.

Nicole e la figlia di 6 mesi con Instagram

Nicola è romana ed è una ‘Fasgion girl’, come lei stessa ama definirsi. Molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove conta 13mila follower. Impossibile non notare la passione per il look e per i tatuaggi, specie per i capi firmati: Gucci, Givenchy, Dior. Anche i suoi due figli hanno i loro profili: Megan, a 6 mesi, conta 420 follower; Anthony, ad un anno, 800 fan.

La commozione di Jacobs dopo la vittoria a Tokyo 2020

«La notte scorsa non ho nemmeno provato a dormire, era impossibile. Ma non pensavo fosse così bello essere sul gradino più alto del podio olimpico, nemmeno in sogno ti immagini com’è davvero. Sono la persona più emozionata del mondo». Così Marcell Jacobs, dai microfoni di RaiSport, dopo aver ricevuto la storica medaglia d’oro della gara dei 100 metri dell’Olimpiade di Tokyo.