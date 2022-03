Fa finta di essere un cucciolo di cane, influencer guadagna 100 mila dollari al mese

Fa finta di essere un cucciolo di cane. E guadagna qualcosa come 100 mila dollari al mese. La trama di un filmaccio hard? No. La storia è quella di Jenna Phillips che punto ha deciso, ormai un anno fa, di licenziarsi dal suo lavoro da optometrista e di aprire un account sulla piattaforma di condivisione (privata) OnlyFans. La sua storia sta facendo il giro dei giornali di mezzo mondo perché, da che è in attività, Jenna è arrivata a guadagnare davvero tanto. Come? Comportandosi da cane. Chiede continuamente cibo, si mette il guinzaglio, abbaia, scodinzola, gioca. Alcuni filmati sono visibili anche su Instagram o Tik Tok, quando non ci sono contenuti giudicati fuori standard perché troppo ammiccanti o hard. E Jenna è infatti diventata popolarissima anche su Tik Tok. Per chi vuole invece vedere tutto quello che fa Jenna, la soluzione è un abbonamento da 20 dollari alla sua pagina. È così che guadagna? No. Facendo video su richiesta che arrivano a costare più di mille dollari. E Jenna è una delle poche ragazze a interpretare il ruolo del cane: “Lo fanno di più gli uomini. Le donne di solito fanno il gatto o le volpi”.

