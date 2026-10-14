Nascondeva 20 kg di droga e soldi contanti, arrestata la custode a Napoli

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Martedì la Polizia di Stato ha arrestato Jessica Vicchiariello per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, inoltre è stata denunciata per ricettazione. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 33enne, in zona San Giovanni- Barra, dove hanno rinvenuto 19 bustine di marijuana, ben 6.300 euro, suddivisi in banconote di vario taglio ed un mazzo di chiavi, risultate poi essere quelle di un altro locale usato da Vicchiariello.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti, con il supporto di un’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato il locale in dove hanno rinvenuto una pistola rubata Glock calibro 9×21, circa 200 cartucce di vario calibro, numerosissime buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 12 kg, circa 8 kg di hashish, circa 100 grammi tra cocaina e metanfetamina, 5 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Jessica Vicchiariello è stata tratta in arresto dal personale operante.

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