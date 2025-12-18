Juan Jesus suona la carica nel pre partita: “Abbiamo abituato troppo le persone a vedere il Napoli vincere sempre, oggi dobbiamo farlo”

PUBBLICITÀ

Nel pre partita di Napoli-Milan, sfida valevole per la Supercoppa italiana, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset Juan Jesus: “Sappiamo che è una partita secca che porta alla finale, non abbiamo altre chance. Abbiamo abituato troppo le persone a vedere il Napoli vincere sempre, quindi oggi dobbiamo dimostrare che possiamo farlo. Penso che noi abbiamo perso pezzi importanti, con tutto il rispetto per il Milan, e credo che il nostro gruppo nonostante le assenze ha dimostrato di poter fare bene, e ci proveremo anche oggi”

Forti le parole del brasiliano che suona la carica fin da subito per i minuti che precedono l’inizio della semifinale di Supercoppa italiana. Il Napoli è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro l’Udinese in campionato, dopo aver sfoderato forse una delle peggiori prestazioni della stagione. Vedremo come sapranno reagire gli azzurri, ancora una volta a corto di scelte ma con la buona notizia di vedere Lobotka titolare e Romelu Lukaku in panchina.

Conte sorprende tutti: Elmas per Lang e Politano di nuovo dall’inizio

Interessanti le scelte di Antonio Conte che seppur la rosa ridotta per le molteplici assenze, decide di cambiare diversi elementi rispetto ai soliti undici. Infatti il tecnico salentino decide di schierare Juan Jesus al posto di Beukema, scelta che forse ricade più sull’esperienza del giocatore. Discorso simile a centrocampo dove, con il rientro di Stanislav Lobotka, Elmas viene preferito a Lang sull’out mancino offensivo. Sull’altra fascia invece giocherà Matteo Politano come quarto di centrocampo, dunque Conte vuole la classica doppia fase ma maggiormente difensiva dell’ex Inter, dato che c’è Neres prettamente offensivo sullo stesso lato.

Manna riflessivo a Sport Mediaset: “Mainoo? Dobiamo muoversi con cautela”

Oltre Juan Jesus, nel pre partita è intervenuto ai microfoni anche il ds azzurro Giovanni Manna: “Siamo contenti che Romelu sia tornato in gruppo anche per la sua personalità, ci aiuta. Ora non è in condizione per vederlo in campo. Su Mainoo, io ho sempre detto che dobbiamo essere sempre essere riflessivi sul mercato, abbiamo giocatori forti che prima o poi rientreranno. Dopo due sconfitte consecutive Conte è tranquillo, non abbiamo mai avuto problemi interni. Quelle che per voi sono uscite polemiche per me sono segnali di allarme, è ovvio,è fisiologico anzi, che con una rosa limitata e tante competizioni i giocatori vadano in affanno. Siamo sicuri di quello che stiamo facendo”