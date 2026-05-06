La Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli nel programma del Maggio dei Monumenti  

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L’Associazione Artenhope ha il piacere di comunicarvi che nell’ambito del programma del Maggio dei Monumenti che ha quest’anno come tema I colori di Napoli sono inseriti i i luoghi storici più significativi della città tra cui non poteva mancare la BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE, una delle chiese più antiche e più grandi di Napoli,

La Basilica è poco conosciuta, anche dai napoletani, perchè è stata chiusa per oltre 40 anni sino al 2011.

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La leggenda vuole, come riportato in un’ epigrafe, in marmo del IV secolo d.c, che all’interno della basilica sia custodita la tomba della Sirena PARTENOPE,

Le sue origini sono fatte risalire al II secolo D.C, quando l’imperatore Adriano fece erigere un tempio pagano in onore e memoria dell’amato Antinoo.

Per volere dell’imperatore Costantino l’edificio diventò poi Chiesa Cristiana.

La Basilica fu ristrutturata ed ampliata in epoca biantina per volere del Vesvovo Vincenzo.

Nel corso dei secoli, la chiesa è stata interessata da numerosi interventi di ristrutturazionin a causa dei danni subiti per incuria e per eventi naturali, l’attuale struttura deriva dai lavori fatti dopo il crollo del 1870 di parte del soffitto e della navata destra,

Nel corso del periodo di chiusura dal 1970 al 2011, dovuta ad ulteriori problemi statici aggravati dal terremoto del 1980, la Sovraintendena ha affidato i lavori di restauro all’Ordine degli Ingegneri e degli architetti di Napoli

Durante la visita della Basilica si potranno ammirare le colonne, alcune anche scolpite, di epoca romana, gli ipogei con i resti dei sacedorti del 1800, la cappella affrescata dei 66 di epoca barocca, la pala d’altare di marmo del 1800 di Giovanni Di Nola ed il meraviglioso dipinto dell’ Annunciazione del Salviati, recentemente restituito al pubblico dopo il suo restauro.

Durante le visite si potrà ammirare anche il portale ogivale gotico, recentemente restaurato, in marmo bianco e piperno dell’ adiacente Cappella Pappacoda, edificata nel 1415, La cappella, attualmente ancora interessata dai lavori di restauro sarà aperta al pubblico il prossimo mese di settembre.

Sono previste visite guidate ogni giorno dal lunedì al Venerdì, alle ore: 10.00 – 11.00 – 12.00 – 15.00 e 16.00 ed il sabato alle 10.00 – 11.00 – 12.00

Per i giorni 15 e 29 maggio sono previste suggestive visite guidate serali alle ore 20.00 – 21,00,

Il costo è di € 5,00 a persona. Per i bambini fino a 10 anni l’entrata è gratuita

Non è richiesta prenotazione , fatta eccezione per gruppi di oltre 10 persone

Per prenotaioni ed informaioni occorre contattare la e-mail: artenhopeaps@libero. It.

Nel ringraziarvi per l’attenzione e per quel farete per diffondere la nostra iniziativa vi inviamo cordiali saluti

associazione artenhope