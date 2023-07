La battaglia contro il tumore di Giovanni Allevi: “Per superare il dolore uso la meditazione” 

PUBBLICITÀ

Giovanni Allevi, il Maestro della musica classica, sta combattendo da tempo contro un mieloma che lo tiene a letto. Per superare il dolore e cercare una distrazione Allevi pubblica spesso video su Instagram per interfacciarsi con i suoi fan, parla con Dio e medita spesso.

Le parole di Giovanni Allevi

E’ stato lo stesso maestro Giovanni Allevi a spiegare in che modo cerca di superare il dolore attraverso un messaggio condiviso sui suoi social.

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa.

Giovanni ♥️”

Così Giovanni Allevi racconta in che modo vive le sue giornate, cercando sostegno nella meditazione e nel contatto con Dio. La sua carriera pubblica per ora ha subito uno stop forzato, ma il compositore non ha smesso di lavorare su nuove composizioni. Allevi aggiorna inoltre i suoi fan sulle sue condizioni, cercando un contatto virtuale con chi lo sostiene nella sua arte.