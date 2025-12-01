PUBBLICITÀ
Attualità e Società

La Diva Eventi di Villaricca azienda leader nel settore della pirotecnica, super offerte per festeggiare in sicurezza

Antonio Mangione
Antonio Mangione
Ultima modifica:
Diva Divertiti in sicurezza
“A volte le parole non bastano, servono i colori”. Una frase ad effetto quello della Diva Eventi, storica azienda familiare nel settore della pirotecnica. A fondare la società oltre 30 anni fa è stato Mimmo Ciccarelli, che ha fatto della sua passione un lavoro che oggi coinvolge l’intera famiglia, in particolare suo figlio Feliciano che ha preso le redini e collabora insieme al papà. Diva è un nome non scelto per caso ma dall’amore per il loro cagnolino, un piccolo barboncino che portava gioia e allegria in famiglia. Ed anche la famiglia Ciccarelli, da fine anni Settanta, con la loro professionalità e competenza portano allegria, gioia e colori alle famiglie che li scelgono per festeggiare qualsiasi evento: dal Natale al Capodanno, ad un compleanno alla comunione, dal battesimo al matrimonio fino al gender reveal.

La Diva Eventi, infatti, si è evoluta nel corso degli anni, seguendo le mode, ma una cosa è rimasta intatta: la cura e la sicurezza per il cliente. “Tutti i prodotti venduti dalla Diva Eventi sono nostra produzione e importazione –  affermano Mimmo ed il figlio Feliciano – abbiamo tutte le certificazioni di sicurezza. Il cliente quando ci sceglie non deve essere solo soddisfatto ma soprattutto sicuro, soprattutto i più piccoli. Tutti i fuochi d’artificio sono omologati in base alle normative di legge”. Ed infatti il negozio situato al Corso Europa a Villaricca (Circumvallazione esterna di fronte ad Expert Mallardo), è un punto di riferimento non solo per le persone del territorio o di Napoli e provincia ma di tutto il Sud Italia. “Siamo conosciuti in tutto il mezzogiorno e non solo. Vengono da noi clienti da diverse zone d’Italia e questo ci rende molto orgogliosi – dichiarano Mimmo e Feliciano. Da noi c’è una vasta scelta di prodotti sia per i grandi che per i bambini, con oltre 200mq di esposizione c’è davvero l’imbarazzo della scelta”.

Per queste feste di Natale ci sono delle offerte che è possibile vedere in basso con tutti i riferimenti social, indirizzo e numero di telefono

FACEBOOK: https://www.facebook.com/divaeventivillaricca

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/divaeventivillaricca

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@fuochidartificiodiva

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@divaeventifuochidartificio

CELL:342 585 3937

INDIRIZZO Corso Europa 301, Villaricca,

 

Antonio Mangione
Antonio Mangione
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

