“La mafia voleva punire Icardi, salvato da Maxi Lopez”, la rivelazione di Bergessio

A distanza di anni, ancora nuove rivelazioni sul triangolo Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi. Una telenovela finita sotto i riflettori dal 2013, ma iniziata nel 2008 con il matrimonio tra Maxi e Wanda a Belgrano, in Argentina, con rito civile. Un amore poi finito nel 2013 seguito poi, appena un anno dopo, dal secondo matrimonio di Wanda Nara con Mauro Icardi.

La fine di due matrimoni per Wanda Nara

In questi anni non sono mancate le polemiche sui social alimentate dai due calciatori argentini, ex compagni di squadra e amici (ai tempi giocatori della Sampdoria nella stagione 2012-2013). Polemiche seguite anche da denunce tra gli ex coniugi Lopez-Nara dopo una separazione turbolenta e il successivo matrimonio della showgirl. Anche in questo caso non un matrimonio longevo, i due, Wanda e Mauro, si sono separati lo scorso marzo, dopo circa 11 anni.

La rivelazione dell’ex attaccante del Catania Bergessio

Oggi, Wanda Nara e Maxi López si sono ritrovati in tv per le sfide di MasterChef Celebrity Argentina, mentre Icardi guida ancora l’attacco del Galatasaray in Turchia. Ma Maxi López, ovvero l’ex marito tradito e abbandonato da Wanda Nara, avrebbe “salvato” Icardi dalla mafia.

A rivelarlo è stato Gonzalo Bergessio, ex attaccante argentino del Catania e compagno di squadra di Maxi Lopez tra il 2011 e il 2014. Ai microfoni di Más de una Copa, Bergessio ha dichiarato: “In Sicilia i ragazzi erano piuttosto esuberanti. A Maxi dissero: ‘Vuoi che andiamo a cercare quel ragazzo?’. E Maxi rispose: ‘No, no. State tranquilli’. Era appena successo tutto il casino tra Wanda, Icardi e Maxi Lopez”. Un giornalista ha chiesto a Bergessio: “Gli hanno detto: ‘Vuoi che lo giustiziamo?'” e l’ex bomber argentino ha confermato il suo racconto: “Sì, volevano andare a cercarlo“.