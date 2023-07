Novità WhatsApp, in arrivo i video messaggi: come funzionano e quando si attiveranno 

PUBBLICITÀ

Marc Zuckerberg annuncia un’altra novità nel sistema di messagistica WhatsApp; pare infatti che stiano per arrivare i ‘video messaggi’.

La novità WhatsApp

Ad annunciare la novità è la stessa società ‘Meta’ proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp. La società ha spiegato: “I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi“. A partire da giovedì 27 luglio sarà possibile registrare e condividere filmati da un minuto direttamente nella chat di WhatsApp. Per l’utilizzo effettivo però si dovrà aspettare qualche altro giorno.

“Un modo divertente per condividere momenti o dare una buona notizia” dice Meta. Quest’ultima spiega che l’idea dei video messaggi parte proprio dagli audio, un modo diverso per condividere che ha però “cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza“.

I video messaggi avranno le stesse modalità degli audio, sarà sufficiente cliccare sull’icona per far partire il video. Scorrendo verso l’alto, proprio come con gli audio WhatsApp, sarà possibile bloccare il video in modo tale che continui la registrazione anche togliendo il dito dall’icona. Il video potrà essere inviato anche senza audio.

La società fa sapere che: “i videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti“.