La Polisport Giugliano rinnova l’offerta formativa: corsi di avviamento al tennis per grandi e piccoli

PUBBLICITÀ

L’Associazione Sportiva dilettantistica Polisport Giugliano rinnova l’offerta formativa per promuovere lo sport come strumento di crescita, benessere e socialità, offrendo corsi e spazi.

– Corsi di avviamento al tennis per i più piccoli, con istruttori qualificati

PUBBLICITÀ

– Formazione per adolescenti e ragazzi che desiderano approcciarsi a questo sport

– Lezioni individuali e di gruppo per adulti, ideali sia per chi vuole imparare da zero, sia per chi desidera mantenersi in forma praticando uno sport dinamico e coinvolgente.

– Oltre ai corsi, l’associazione mette a disposizione campi da tennis prenotabili per il gioco libero, offrendo a soci e non soci la possibilità di vivere momenti di svago e allenamento in un ambiente accogliente e curato.

L’associazione mette a disposizione un campo da gioco al coperto presso la parrocchia San Massimilano Kolbe

Il nostro obiettivo è far avvicinare sempre più persone al tennis, valorizzando i valori sportivi e l’aggregazione. Lo sport deve essere un’occasione di incontro, amicizia e crescita personale».

Durante tutto l’anno, l’ associazione organizza anche tornei sociali

Chi desidera maggiori informazioni può contattarci sulle pagine

Facebook e instagram o chiamare al numero 3336794571