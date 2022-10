La Russa, dal busto di Mussolini al saluto romano: chi è il nuovo Presidente del Senato

“Anche in questa legislatura ci si aspetta e si parlerà di riforme. Non dobbiamo favoleggiare il ‘tutto e subito’, ma soprattutto non bisogna temerle. Bisogna provare a realizzarle insieme“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa aggiungendo di credere “che il Senato possa farlo, in vari modi: l’importante ci sia volontà politica di realizzarle queste riforme“.

Il discorso di Ignazio La Russa

“Ho voluto omaggiare, non proforma ma dal cuore, portare fiori alla senatrice a vita Segre che ha parlato di tre date alle quali non voglio fuggire: il 25 aprile, il primo maggio e il 2 giugno. Io vorrei aggiungere la data di nascita del Regno d’Italia che prima o poi dovrà assurgere a festa nazionale. Queste date tutte insieme vanno celebrate da tutti perchè solo un’Italia coesa e unita è la migliore precondizione per affrontare ogni emergenza e criticità“. Continua così il discorso del neopresidente La Russa.

Il memoriale fascista a casa del neopresidente del Senato

Quello stesso La Russa, tuttavia, appena qualche anno fa mostrava fiero alle telecamere del Corriere della sera cimeli fascisti e iconografie di Benito Mussolini ordinatamente schierate in casa sua. Spiccava tra tutte una statuetta del duce con un’aggiunta: ai suoi piedi, infatti, lo stesso Ignazio La Russa spiega di aver inserito un “simbolo comunista”. Ed è proprio il suo nome che la senatrice a vita Liliana Segre – testimone dell’olocausto e chiamata a presiedere le prime sedute di – ha scandito per dichiararlo nuovo presidente del Senato. Il video non è recente, ma neanche troppo datato. È l’estratto di un’intervista realizzata nel 2018. Quattro anni fa, quando i neopresidente del Senato era già Senatore della Repubblica eletto con Fratelli d’Italia. E lì, davanti alle telecamere, mostra felice quella sua collezione di cimeli fascisti. In forme diverse, ma dallo stesso impatto visivo.

Immagini del Ventennio, foto del colonialismo fascista, camice nere e Balilla. Ma soprattutto bassorilievi, busti e statue del Duce nella casa di Ignazio La Russa, possibile futuro presidente del Senato. Seconda carica dello Stato. #matrice pic.twitter.com/pKOFyHrd6V — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 11, 2022

Il video, inevitabilmente, è rispuntato dal dimenticatoio nelle ultime ore, facendo rapidamente il giro del web e scatenando dure polemiche. Nel 2018, infatti, non ci furono aspre polemiche. Ma ora che potrebbe diventare la seconda carica dello Stato, ovviamente la misura e la percezione cambiano radicalmente. Soprattutto poche settimane dopo la polemica per il saluto romano fatto da suo fratello Romano La Russa durante un funerale. Soprattutto dopo aver detto, di recente, che in Fratelli d’Italia “non c’è spazio per i nostalgici”. Ma lui, come dimostrato da quel filmato di soli 4 anni fa, è un collezionista assiduo di oggetti e ammennicoli relativi al ventennio.