Ucraina sotto le bombe, bimbo estratto dopo 6 ore dalle macerie

I raid russi colpiscono ancora l’Ucraina, e neanche i più piccoli e innocenti sono risparmiati. Non sarà stato facile per il bambino di 11 anni che è rimasto per ben 6 ore sepolto sotto le macerie della casa che fino a pochi minuti prima del crollo sotto i missili era la sua abitazione.

Il video del salvataggio del bimbo

Macerie, polvere e detriti seppellivano il bimbo. Cruciale l’intervento dei vigili del fuoco di Mykolaiv, città nell’area meridionale dell’Ucraina tristemente nota per la violenza degli attacchi russi che hanno non senza difficoltà tratto in salvo il piccolo dopo averlo individuato. I bombardamenti della notte hanno colpito numerose aree residenziali e centrato numerosi palazzi, tra cui l’edificio di cinque piani che ospitava la famiglia del piccolo. Il sindaco Oleksandr Senkevych: “Due piani superiori sono stati completamente distrutti, il resto è coperto di macerie. I soccorritori sono al lavoro per soccorrere i feriti”. Il presidente Zelens’kyj conferma sul suo canale Telegram la presenza di sette persone ancora disperse sotto i crolli.

L’abbraccio straziante del padre del bambino

Straziante l’immagine, condivisa dal governatore Vitaliy Kim sulla sua pagina ufficiale Twitter, del padre del bambino di 11 anni. L’uomo, appena uscito il bimbo dall’edificio, si precipita ad abbracciare e tranquillizzare il figlio salvato dalle forze ucraine dopo ben 6 ore di sofferenze. Dovrebbe essere in condizioni stabili, ma sicuramente sotto shock, la vittima del crollo, mentre non si fermano i violenti attacchi.

I drammi di una guerra violenta

Questa mattina infatti si è verificato, nella regione di Kiyv, un nuovo attacco delle truppe di Mosca. I soldati avrebbero fatto uso di droni kamikaze. Anche la città di Nikopol, non lontana di Mykolaiv, è stata colpita da una serie di raid notturni. A detta del parlamentare ucraino Oleksiy Goncharenko sarebbero stati danneggiati più di 30 grattacieli e case. Più di 3000 famiglie sarebbero dunque senza elettricità.