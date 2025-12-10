La Rustichella, la tradizione che conquista da 35 anni: a Natale più ricca che mai!

“Se non lo assaggi te ne pentirai!”
Non è solo un motto, ma una promessa che da 35 anni ‘La Rustichella’ mantiene ogni giorno. Situata a Giugliano in via Lago Patria 29, questa storica attività è un punto di riferimento per chi ama la cucina genuina, i sapori della tradizione e la qualità artigianale.
E quest’anno, per il Natale, La Rustichella supera sé stessa con una serie di offerte imperdibili pensate per portare sulle vostre tavole gusto, abbondanza e tradizione… proprio quella buona, di casa!
🎄 Panettoni artigianali da 1 kg – Super farciti, super buoni!
Per questo Natale La Rustichella presenta i suoi panettoni artigianali da 1 kg, riccamente farciti in vari gusti, completi di elegante sac à poche per personalizzare ogni fetta come preferite.
Un prodotto unico, goloso e perfetto anche come regalo.
👉 Prezzo anticrisi: solo 25 euro!
🎁 Box Natalizie – Le bontà di sempre in versione regalo
La Rustichella spedisce in tutta Italia ed è aperta anche a Natale, il 1° gennaio e tutte le festività.
Quest’anno presenta due box ricchissime, pensate per soddisfare ogni voglia e portare la tradizione napoletana direttamente sulla vostra tavola.
✨ Box Christmas 1 – €50
Una box esplosiva di sapori tipici:
-
1 kg di dolci tradizionali natalizi (roccocò e mostaccioli assortiti)
-
1 kg di struffoli fatti in casa
-
1 kg di pizza di scarole
-
1 kg di pizza salsiccia e friarielli
✨ Box Christmas 2 – €55
Per chi ama il Natale con un tocco di dolcezza in più:
-
1 kg di struffoli fatti in casa
-
1 kg di pastiera
-
1 kg di pizza salsiccia e friarielli
Un mix perfetto tra dolce e salato, tutto rigorosamente preparato artigianalmente.
🍽️ Non solo a Natale: ogni giorno qualità e freschezza
La Rustichella è famosa per la sua cucina casalinga, che ogni giorno propone:
-
Primi e secondi piatti
-
Pizze e contorni di tutti i tipi
-
Rustici, antipasti e dolci artigianali
-
Pane caldo, sfornato continuamente
Un vero paradiso per chi ama mangiare bene a prezzi accessibili.
🎉 Promozioni feste, catering e buffet
Per eventi, feste e ricorrenze, La Rustichella offre pacchetti speciali e promozioni dedicate.
Dalla piccola riunione familiare ai grandi buffet, il gusto autentico è garantito.
📞 Contatti e Social
📱 Cellulare: 351 257 1333
🎵 TikTok: @la.rustichella
📸 Instagram: @larustichella_
La Rustichella vi aspetta con il meglio della tradizione napoletana.
Perché… se non lo assaggi, te ne pentirai! 😋