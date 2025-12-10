La Rustichella, la tradizione che conquista da 35 anni: a Natale più ricca che mai!

PUBBLICITÀ

“Se non lo assaggi te ne pentirai!”

Non è solo un motto, ma una promessa che da 35 anni ‘La Rustichella’ mantiene ogni giorno. Situata a Giugliano in via Lago Patria 29, questa storica attività è un punto di riferimento per chi ama la cucina genuina, i sapori della tradizione e la qualità artigianale.

E quest’anno, per il Natale, La Rustichella supera sé stessa con una serie di offerte imperdibili pensate per portare sulle vostre tavole gusto, abbondanza e tradizione… proprio quella buona, di casa!

🎄 Panettoni artigianali da 1 kg – Super farciti, super buoni!

Per questo Natale La Rustichella presenta i suoi panettoni artigianali da 1 kg, riccamente farciti in vari gusti, completi di elegante sac à poche per personalizzare ogni fetta come preferite.

Un prodotto unico, goloso e perfetto anche come regalo.

👉 Prezzo anticrisi: solo 25 euro!

🎁 Box Natalizie – Le bontà di sempre in versione regalo

La Rustichella spedisce in tutta Italia ed è aperta anche a Natale, il 1° gennaio e tutte le festività.

Quest’anno presenta due box ricchissime, pensate per soddisfare ogni voglia e portare la tradizione napoletana direttamente sulla vostra tavola.

✨ Box Christmas 1 – €50

Una box esplosiva di sapori tipici:

1 kg di dolci tradizionali natalizi (roccocò e mostaccioli assortiti)

1 kg di struffoli fatti in casa

1 kg di pizza di scarole

1 kg di pizza salsiccia e friarielli

✨ Box Christmas 2 – €55

Per chi ama il Natale con un tocco di dolcezza in più:

1 kg di struffoli fatti in casa

1 kg di pastiera

1 kg di pizza salsiccia e friarielli

Un mix perfetto tra dolce e salato, tutto rigorosamente preparato artigianalmente.

🍽️ Non solo a Natale: ogni giorno qualità e freschezza

La Rustichella è famosa per la sua cucina casalinga, che ogni giorno propone:

Primi e secondi piatti

Pizze e contorni di tutti i tipi

Rustici, antipasti e dolci artigianali

Pane caldo, sfornato continuamente

Un vero paradiso per chi ama mangiare bene a prezzi accessibili.

🎉 Promozioni feste, catering e buffet

Per eventi, feste e ricorrenze, La Rustichella offre pacchetti speciali e promozioni dedicate.

Dalla piccola riunione familiare ai grandi buffet, il gusto autentico è garantito.

📞 Contatti e Social

📱 Cellulare: 351 257 1333

🎵 TikTok: @la.rustichella

📸 Instagram: @larustichella_

La Rustichella vi aspetta con il meglio della tradizione napoletana.

Perché… se non lo assaggi, te ne pentirai! 😋