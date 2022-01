Serena Rossi conquista l’Italia con ‘La sposa’, le anticipazioni sulla seconda puntata

Ascolti del 16 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la miniserie La sposa con protagonista Serena Rossi ha conquistato una media di 5.983.000 spettatori, con lo share al 26,8%.

La trama

Anni ’60. Maria è una giovane calabrese che, per salvare la propria famiglia dall’indigenza, accetta di sposarsi per procura con Italo, nipote del ricco e rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi.

Lasciate famiglia e terra d’origine, Maria dovrà fare i conti con il duro lavoro in campagna e una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna. Inoltre dovrà vedersela con il rifiuto del marito che non vuole saperne di lei, poiché ancora sconvolto dalla scomparsa della prima moglie, Giorgia, fatto di cui è ritenuto responsabile dai compaesani. Unico raggio di luce il rapporto con un bambino, Paolino, figlio di Italo e Giorgia, traumatizzato dalla misteriosa scomparsa della madre.

Le anticipazioni sulla seconda puntata

Stando alle anticipazioni sulla seconda puntata, pare che verrà portata a termine un’autopsia sul corpo di Giulia che, finalmente, scagiona Italo. L’uomo, sollevato per l’accusa sventata, tenterà però di togliersi la vita poiché distrutto per la morte della donna. A fargli cambiare idea sarò proprio Maria, che grazie a questo si avvicinerà incredibilmente all’uomo. Il fratello di Giorgia, invece, apparirà ai suoi funerali ed aiuterà Giulio a scoprire quali sono i raggiri di Vittorio, facendo partire una vendetta che tramuterà in lotta. Alla fine di questa, l’agricoltore ne uscirà ridotto male e non poco.

Italo sparirà e, dunque, sarà Maria a occuparsi del casale, dimostrando abilità che faranno cambiare idea anche dei braccianti, che da quel momento inizieranno a rispettarla. In questo frangente cambierà anche il rapporto tra il piccolo Paolino che diventerà più forte e si avvicinerà allo zio. Quando tornerà Italo, invece, nascerà un vero e proprio sentimento con Maria.

Qualcosa va storto però quando Maria riceve una telefonata: Giuseppe, il fratello, ha il tifo. Quando è pronta per partire, Italo le dice di non tornare perché non potrà renderla una donna felice. Arrivata nella sua terra natia, Maria incontrerà il suo vecchio amore, Antonio. Apprenderà che proprio grazie a lui, Giuseppe è riuscito a salvarsi poiché ricoverato velocemente in clinica. Allo stesso tempo, Antonio offrirà aiuto a Giuseppe trovandogli un lavoro e trova anche un sentimento riacceso con Maria. Lei, però, continuerà a pensare alla vita a Nord, finché non si ritrova in Calabria il suo Italo, pronto a costruire una famiglia con la donna conosciuta in circostanza grottesche nel suo paese. Intanto Vittorio si sente male ed è costretto ad andare in ospedale.