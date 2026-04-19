Controlli a Napoli, due minori fermati con pistole finte

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Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne e segnalato all’Autorità Giudiziaria un altro minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Nazario Sauro per la presenza di un giovane armato di pistola.

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Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, con il supporto della Polizia Locale, hanno individuato il predetto insieme ad un altro ragazzo e li hanno bloccati, rinvenendo, sotto gli scogli dove erano seduti, due pistole replica prive del tappo rosso.

Per tali motivi, il 15enne è stato denunciato, mentre l’altro è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente; infine, i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.