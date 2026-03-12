E’ morta Enrica Bonaccorti, la conduttrice combatteva da tempo contro il tumore al pancreas

PUBBLICITÀ

Addio a Enrica Bonaccorti. L’attrice, 76 anni, ha perso la sua lunga battaglia contro il tumore al pancreas: nuovo lutto, quindi, nel mondo del cinema e del teatro italiano.

Enrica Bonaccorti era nata a Savona il 18 novembre del 1949. È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. Inizia col teatro e col cinema per poi passare a radio e televisione. L’esordio in Rai nel 1978 con Il sesso forte. Il successo arriva negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata alla Fininvest ha condotto la prima edizione del varietà Non è la Rai.

Negli anni ’60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per “Mimmo” scrive i testi di Amara terra mia e La lontananza. In radio partecipa al programma L’uomo della notte, insieme con il poeta Alfonso Gatto.

Negli anni ’70 si divide tra originali televisivi (La pietra di Luna, Nostra dea, Oro matto, Eleonora, L’amaro caso della baronessa di Carini) e il cinema (Jus primae noctis, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, Beati i ricchi, Paolo il caldo, Il maschio ruspante, Film d’amore e d’anarchia). Nel 1978 debutta in tv presentando il gioco a premi Il sesso forte, in tandem con il conduttore Michele Gammino.

Negli anni ’80 posa nuda per l’edizione italiana di Playboy. Dal 1983 arriva il successo televisivo: Italia sera, Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest conduce La giostra e Ciao Enrica.