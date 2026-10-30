La Vanella Grassi rubò 20 kg di cocaina alla ‘ndrina, il bandito: “Puntammo le pistole”

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Gaetano Angrisano era latitante, ma ciò non gli impediva di guidare il clan della Vanella Grassi. Tanto che il 18 aprile 2023, grazie alla soffiata del narco-broker Simone Bartiromo, il reggente avrebbe ordinato di rapinare 20 kg di cocaina a due corrieri della cosca di ‘ndrangheta Nirta-Strangio che dovevano consegnare il carico al clan Amato-Pagano che venne intercettato dalla banda a Casavatore.

A quel colpo avrebbe partecipato anche il collaboratore di giustizia Luigi Esposito. Dopo l’omicidio del fratello Camillo, avvenuto il 7 settembre 2024 all’interno di una barberia a Scampia, il rapinatore ha deciso di avviare il proprio percorso di collaborazione con la giustizia. Per la rapina vennero indagati il ras Angrisano e i suoi luogotenenti Antonio Coppola detto Mille lire e Giuseppe Corcione. Gli altri Girati coinvolti sono stati Fabio Iazzetta, Luigi Rosas e Ciro Russo.

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Le parole del pentito sulla rapina del carico di cocaina

Esposito ha rivelato della sua affiliazione alla Vanella Grassi e dettagli importanti sui componenti della banda: «Dopo una settimana Iazzetta ci disse che si poteva nuovamente organizzare la rapina e che questa volta erano 20 pacchi. Andammo giù al Parco L. io e mio fratello e trovammo Iazzetta, Rosas, R.R e Ciro Russo. Iazzetta ci disse di tenerci pronti e chiamò anche C. M., dicendogli di appostarsi fuori al ristorante U.P.S. R. prese una calibro 38, la diede a me e si mise alla guida di un’auto rubata. Mio fratello, che aveva la calibro 9 corta, era seduto a fianco a R. e io ero seduto dietro».

Il collaboratore di giustizia anche ha descritto le modalità della rapina: «Andammo in un vico vicino al ristorante e ci fermammo dietro a un’auto, attendendo l’arrivo di M. (che stava su una Lancia Y nera), giunto insieme a un’Audi RS Q3 a bordo della quale c’erano due calabresi e a una Fiat Bravo vecchia con a bordo il corriere. A quel punto scendemmo dall’auto, a un cenno di M., e puntammo le pistole contro i calabresi, i quali non si mossero ed anzi fecero cenno con il capo verso il cofano della Bravo. R. aprì il cofano e trovò due bustoni pieni di droga, che quindi non era nascosta in un “sistema”, ma semplicemente in due buste poste dietro al cofano. Mentre io continuavo a puntare le vittime, R. e mio fratello andarono verso la nostra auto, posarono le buste, mi caricarono a bordo e ce ne andammo».

“Contati 400mila euro”

L’assalto ai danni dei calabresi terminò quasi nell’incredulità dei componenti della banda. «Ci recammo nelle ‘Cappe’ e ad attenderci c’erano Rosas e Iazzetta su un T-Max: si congratularono con noi (eravamo convinti che non saremmo riusciti a compiere la rapina) e consegnarono lo stupefacente e il T-Max a R., che andò a nascondere la droga… a Melito. Dopo alcuni giorni, Iazzetta ci pagò dandoci 20.000 euro a testa, a me e a mio fratello, mentre R. e M. hanno avuto 10.000 euro ciascuno in hashish. Iazzetta ci ha dato i soldi alla presenza di L. P. in una casa che Iazzetta aveva nel Lotto G. Erano tutte banconote da 50 euro, tanto che a un certo punto si stancò di contare dicendo che quel giorno aveva già contato tra i 300 e i 400mila euro di solito Iazzetta usava una macchinetta conta banconote, ma quel giorno non l’aveva», ha aggiunto Esposito.

“Aveva un debito da 500mila euro con la Vanella”, i guai del narcos Bartiromo

Bartiromo avrebbe dato una dritta alla Vanella Grassi in merito all’arrivo a Napoli di 20 chilogrammi di cocaina inviati dalla ‘ndrangheta al clan Amato-Pagano. Il retroscena sul furto del carico è stato svelato da Errico D’Ambrosio in un verbale d’interrogatorio reso ai magistrati della DDA di Napoli nel settembre 2024.