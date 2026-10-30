PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa Vanella Grassi rubò 20 kg di cocaina alla 'ndrina, il bandito:...
CronacaCronaca locale

La Vanella Grassi rubò 20 kg di cocaina alla ‘ndrina, il bandito: “Puntammo le pistole”

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
La Vanella Grassi rubò 20 kg di cocaina alla 'ndrina, il bandito:
La Vanella Grassi rubò 20 kg di cocaina alla 'ndrina, il bandito: "Puntammo le pistole"
PUBBLICITÀ

Gaetano Angrisano era latitante, ma ciò non gli impediva di guidare il clan della Vanella Grassi. Tanto che il 18 aprile 2023, grazie alla soffiata del narco-broker Simone Bartiromo, il reggente avrebbe ordinato di rapinare 20 kg di cocaina a due corrieri della cosca di ‘ndrangheta Nirta-Strangio che dovevano consegnare il carico al clan Amato-Pagano che venne intercettato dalla banda a Casavatore. 

A quel colpo avrebbe partecipato anche il collaboratore di giustizia Luigi Esposito. Dopo l’omicidio del fratello Camillo, avvenuto il 7 settembre 2024 all’interno di una barberia a Scampia, il rapinatore ha deciso di avviare il proprio percorso di collaborazione con la giustizia. Per la rapina vennero indagati il ras Angrisano e i suoi luogotenenti Antonio Coppola detto Mille lire e Giuseppe Corcione. Gli altri Girati coinvolti sono stati Fabio Iazzetta, Luigi Rosas e Ciro Russo.

PUBBLICITÀ

Le parole del pentito sulla rapina del carico di cocaina

Esposito ha rivelato della sua affiliazione alla Vanella Grassi e dettagli importanti sui componenti della banda: «Dopo una settimana Iazzetta ci disse che si poteva nuovamente organizzare la rapina e che questa volta erano 20 pacchi. Andammo giù al Parco L. io e mio fratello e trovammo Iazzetta, Rosas, R.R e Ciro Russo. Iazzetta ci disse di tenerci pronti e chiamò anche C. M., dicendogli di appostarsi fuori al ristorante U.P.S. R. prese una calibro 38, la diede a me e si mise alla guida di un’auto rubata. Mio fratello, che aveva la calibro 9 corta, era seduto a fianco a R. e io ero seduto dietro».

Il collaboratore di giustizia anche ha descritto le modalità della rapina:  «Andammo in un vico vicino al ristorante e ci fermammo dietro a un’auto, attendendo l’arrivo di M.  (che stava su una Lancia Y nera), giunto insieme a un’Audi RS Q3 a bordo della quale c’erano due calabresi e a una Fiat Bravo vecchia con a bordo il corriere. A quel punto scendemmo dall’auto, a un cenno di M., e puntammo le pistole contro i calabresi, i quali non si mossero ed anzi fecero cenno con il capo verso il cofano della Bravo. R. aprì il cofano e trovò due bustoni pieni di droga, che quindi non era nascosta in un “sistema”, ma semplicemente in due buste poste dietro al cofano. Mentre io continuavo a puntare le vittime, R. e mio fratello andarono verso la nostra auto, posarono le buste, mi caricarono a bordo e ce ne andammo».

“Contati 400mila euro”

L’assalto ai danni dei calabresi terminò quasi nell’incredulità dei componenti della banda. «Ci recammo nelle ‘Cappe’ e ad attenderci c’erano Rosas e Iazzetta su un T-Max: si congratularono con noi (eravamo convinti che non saremmo riusciti a compiere la rapina) e consegnarono lo stupefacente e il T-Max a R., che andò a nascondere la droga… a Melito. Dopo alcuni giorni, Iazzetta ci pagò dandoci 20.000 euro a testa, a me e a mio fratello, mentre R. e M. hanno avuto 10.000 euro ciascuno in hashish. Iazzetta ci ha dato i soldi alla presenza di L. P. in una casa che Iazzetta aveva nel Lotto G. Erano tutte banconote da 50 euro, tanto che a un certo punto si stancò di contare dicendo che quel giorno aveva già contato tra i 300 e i 400mila euro di solito Iazzetta usava una macchinetta conta banconote, ma quel giorno non l’aveva», ha aggiunto Esposito.

“Aveva un debito da 500mila euro con la Vanella”, i guai del narcos Bartiromo

Bartiromo avrebbe dato una dritta alla Vanella Grassi in merito all’arrivo a Napoli di 20 chilogrammi di cocaina inviati dalla ‘ndrangheta al clan Amato-Pagano. Il retroscena sul furto del carico è stato svelato da Errico D’Ambrosio in un verbale d’interrogatorio reso ai magistrati della DDA di Napoli nel settembre 2024.

“Aveva un debito da 500mila euro con la Vanella”, i guai del narcos Bartiromo

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ