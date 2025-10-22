Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano, all’asta champagne per 900mila euro

PUBBLICITÀ

La gip di Milano Marta Pollicino ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati il 4 marzo nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga.

Coi patteggiamenti anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, da oltre 900mila euro, ossia il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate nelle indagini, che saranno ora messe all’asta, e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre ad arredi dei locali sequestrati. Lacerenza, dopo il patteggiamento, potrà chiedere la misura alternativa al carcere, ossia l’affidamento in prova ai servizi sociali anche per “disintossicarsi” in una comunità, mentre Nobile è stata già ammessa ai lavori di pubblica utilità.

PUBBLICITÀ