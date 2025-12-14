Lamine d’oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del supermercato a Napoli

PUBBLICITÀ

Viene indicato dagli inquirenti come un riciclatore di proventi frutto dello spaccio di droga, il pregiuditicato 36enne di Portici (Napoli) sorpreso dai carabinieri mentre stava consegnando una busta contenente un’importante somma di denaro, ben 35mila euro, a un ucraino di 31 anni, nel parcheggio di un supermercato del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. A notare la scena sono stati i militari del nucleo operativo di Poggioreale ai quali la consegna è subito sembrata sospetta: inevitabile l’intervento e anche la perquisizione a casa dello straniero, dove sono stati trovati altri 8mila euro in contanti e 23 lamine d’oro dal peso complessivo di un chilo e mezzo per un valore commerciale di 180mila euro. Lo straniero è stato arrestato per riciclaggio e il 36enne denunciato, per lo stesso reato. I carabinieri stanno ora indagando per fare piena luce sulla vicenda.