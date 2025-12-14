PUBBLICITÀ
HomeCronacaLamine d'oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del...
CronacaCronaca locale

Lamine d’oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del supermercato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lamine d'oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del supermercato a Napoli
Lamine d'oro e contanti per 223mila euro, in manette nel parcheggio del supermercato a Napoli
PUBBLICITÀ

Viene indicato dagli inquirenti come un riciclatore di proventi frutto dello spaccio di droga, il pregiuditicato 36enne di Portici (Napoli) sorpreso dai carabinieri mentre stava consegnando una busta contenente un’importante somma di denaro, ben 35mila euro, a un ucraino di 31 anni, nel parcheggio di un supermercato del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. A notare la scena sono stati i militari del nucleo operativo di Poggioreale ai quali la consegna è subito sembrata sospetta: inevitabile l’intervento e anche la perquisizione a casa dello straniero, dove sono stati trovati altri 8mila euro in contanti e 23 lamine d’oro dal peso complessivo di un chilo e mezzo per un valore commerciale di 180mila euro. Lo straniero è stato arrestato per riciclaggio e il 36enne denunciato, per lo stesso reato. I carabinieri stanno ora indagando per fare piena luce sulla vicenda.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati