Arrestato latitante a Giugliano, era nascosto nell’armadio della sorella

Era fuggito lo scorso 20 agosto, dopo la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e la conseguente condanna a scontare 2 anni di carcere per truffa e altri reati. Ma la sua latitanza è finita: i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato Costanzo Pio Patierno, 23 anni, originario di Giugliano in Campania.

Il giovane, resosi irreperibile per oltre un mese, era ricercato in seguito a un provvedimento dell’ufficio di sorveglianza di Napoli. Le indagini dei militari si sono concentrate sull’ambiente familiare, fino al blitz avvenuto nel pomeriggio a casa della madre.

Durante la perquisizione, inizialmente l’uomo non si è fatto trovare. I carabinieri hanno quindi approfondito i controlli, fino alla scoperta: il 23enne si nascondeva nell’armadio della camera da letto della sorella.

Arrestato, Patierno è stato trasferito in carcere, dove sconterà la pena residua.

