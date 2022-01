Lavezzi e Belen fidanzati, il ‘Pocho’ si sfoga su Instagram: “Non rompete i cogl***i”

Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi insieme? La showgirl si trova in vacanza in Uruguay senza Antonino Spinalbese, ed è per questo che nelle ultime ore sul web circola un rumors che la vede coinvolta in una relazione con il pocho Lavezzi.

Lo sfogo di Lavezzi su Instagram

L’argentino, infastidito dalle voci e soprattutto felicemente fidanzato, ha però sbottato sui social dopo che la notizia ha iniziato a fare il giro del web. «Non rompete i coglion*!», le parole dell’ex Napoli che scaccia via tutti i dubbi. Lavezzi, da diverso tempo, è impegnato in una relazione con la modella brasiliana Natalia Borges. Per evitare possibili fraintendimenti, dunque, l’ex 22 azzurro ha deciso di intervenire in prima persona per smentire le voci di gossip.

Sulla bacheca Instagram dell’argentino, infatti, è possibile notare la storia con messaggi precisi in sovraimpressione. “Fake! – ha tuonato – Non rompetemi i cogl***i, sono felicemente fidanzato”. Chissà se il suo intervento potrà, finalmente, mettere fine alle voci di gossip sul presunto flirt con Belen Rodriguez.