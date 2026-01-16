PUBBLICITÀ
HomePoliticaPiano straordinario per il lavoro a Napoli, arrivano 10 milioni dal Comune
PoliticaPolitica locale

Piano straordinario per il lavoro a Napoli, arrivano 10 milioni dal Comune

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Piano straordinario per il lavoro a Napoli, arrivano 10 milioni dal Comune
Piano straordinario per il lavoro a Napoli, arrivano 10 milioni dal Comune
PUBBLICITÀ

L’Amministrazione del Comune di Napoli ha varato un piano straordinario da 10 milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e rafforzare le reti sociali. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a rilanciare l’imprenditorialità, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale, con l’obiettivo di rendere la città più competitiva e inclusiva.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani hanno illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, singoli interventi e il ruolo di “regista” che svolge il Comune.

PUBBLICITÀ

Il bando da 4 milioni di euro

Le misure si muovono lungo tre linee guida. La prima riguarda lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese. Con il bando previsto dalla Legge 266, il Comune mette a disposizione 4 milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e start-up capaci di generare occupazione qualificata e di operare in settori strategici come l’artigianato, la manifattura leggera, i servizi alla persona, l’economia creativa e il commercio di prossimità.

Accanto a questo, l’Incubatore diffuso offrirà consulenza, business planning e supporto all’accesso al credito, con una dotazione di 400mila euro, per accompagnare le imprese nella partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati.

L’economia sociale e Terzo Settore

Un’altra linea di azione è dedicata all’economia sociale e al Terzo Settore. Con il progetto “NEXT Napoli”, il Comune investirà 4 milioni di euro per raccogliere e sostenere idee innovative capaci di generare inclusione e sviluppo locale, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali, fondazioni e gruppi informali di cittadini.

A questo si aggiunge l’avvio del Centro Polifunzionale per le famiglie a Ponticelli, finanziato da ANCI, che offrirà servizi di accoglienza, formazione e accompagnamento al lavoro per giovani famiglie in difficoltà, con un investimento di oltre 430mila euro.

L’innovazione e nuovi opportunità di lavoro

Infine, il terzo asse punta sull’innovazione, il digitale e le nuove opportunità di lavoro. Grazie al bando finanziato dal programma PN Metro+, saranno destinati 780mila euro alle micro, piccole e medie imprese che presenteranno progetti nei settori della transizione ambientale e digitale, favorendo la competitività e la creazione di occupazione qualificata. A completare il pacchetto, la sesta edizione di “Vulcanicamente – Dal talento all’impresa”, che con 575mila euro sosterrà la nascita e il consolidamento di start-up innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione.

Le parole del sindaco Manfredi

“Il tema dell’innovazione e della creazione di impresa innovativa è fondamentale per le città in generale e per la città di Napoli perché rappresenta una leva determinante per creare sviluppo, lavoro e opportunità per i nostri giovani. I progetti che mettiamo in campo – ha evidenziato il sindaco Manfredi – sono frutto di una scelta politica. Storicamente, in Italia lo sviluppo e l’innovazione sono stati promossi dallo Stato e dalle Regioni, ma se guardiamo all’estero, i luoghi in cui si crea valore dell’innovazione sono le grandi città perché è qui che c’è la più forte concentrazione di competenze ed è qui che la contaminazione determina creatività. Tutto questo è una grande leva di trasformazione urbana sia dal punto di vista fisico che immateriale. A Napoli, stiamo vivendo quest’esperienza col Polo di San Giovanni e con la Casa delle Tecnologie Emergenti nel Real Albergo dei Poveri. Ed è questa anche la filosofia che guida i progetti che riguardano Bagnoli e Scampia”.

Parla l’assessore Marciani

“Queste iniziative dedicate alla città di Napoli hanno non solo l’obiettivo di creare opportunità lavorative, ma anche di fare innovazione e stimolare la nascita di nuove imprese sul territorio – ha spiegato l’assessora Marciani –. Con NEXT Napoli, più di 60 imprese potranno presentare progetti innovativi. Vulcanicamente, che ormai è alla sesta edizione, promuove le giovani start-up della città. Infine, c’è un progetto che mette a disposizione finanziamenti per la ristrutturazione di attività produttive. Abbiamo voluto offrire un ampio ventaglio di opportunità che si affianca ai circa 600 tirocini formativi che sono ancora a disposizione delle imprese”.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati