L’emergenza peggiora: altri 3 indisponibili per la Champions

I guai in casa Napoli non finiscono, altri calciatori saranno indisponibili per la sfida contro il Copenaghen di martedì. In casa Napoli (e soprattutto in infermeria) non si respira un aria gioiosa di certo. Antonio Conte non può ancora fare affidamento su suoi fedelissimi. La sfida con il Sassuolo però, è stata fatale per ben altri tre calciatori.

Oggi il Napoli partirà per la Danimarca in vista della trasferta contro il Copenaghen, penultima partita della League Phase della nuova Champions League. Il Napoli è in bilico ed ha bisogno assolutamente di vincere.

Non rientrano ancora i soliti infortunati: Lukaku; De Bruyne; Anguissa; Gilmour; Meret e Neres sono ancora ai box e non partiranno per la trasferta. Conte dovrà arrangiarsi come già sta facendo, ma tenendo in conto delle brutte novità.

Nella sfida di Sabato contro il Sassuolo, si sono fermati altri 3 pezzi fondamentali nello scacchiere azzurro. Elmas, Politano e Rrahmani.

Questi 3 dunque faranno compagnia agli altri nel loro percorso di recupero per farsi trovare pronti il prima possibile. Quello che è certo però, è che non aiuteranno la squadra nello scontro diretto con i danesi del Copenaghen, per restare aggrappati alla Champions League.

Il guaio lista Champions

Con la parola ‘indisponibili’ non si intendono solamente i calciatori che hanno subito degli infortuni, bensì tutti quelli che non possono partecipare alla partita in questione.

Infatti, ci sono due calciatori azzurri che sono sì integri, ma che non possono essere presenti in Danimarca: Marianucci e Mazzocchi. I due difensori non sono stati aggiunti in lista UEFA, dunque non possono essere arruolabili per la trasferta.

Antonio Conte è visibilmente scosso dalla situazione, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, e correrà ai ripari come può.

Mazzocchi e Marianucci avevano trovato spazio nelle ultime partite di campionato, dando una mano alla squadra in questo stato di emergenza.