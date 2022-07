Dramma ad Anzio, Leonardo ucciso con una coltellata tra i locali della movida

Un uomo di 25 anni, Leonardo Muratovic, è stato ucciso questa notte ad Anzio nel corso di una lite. Il fatto è avvenuto nella zona dei locali, in via Mallozzi. Il giovane è stato accoltellato. Sul posto agenti del commissariato di Anzio che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ragazzo è stato raggiunto da alcune coltellate ed è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime trasportato dal 118. (ANSA).

“Spero che nel tragitto ti sia ricordato di Dio amico mio….spero che nel momento più critico abbia chiesto aiuto a lui…questa notizia mi ha spezzato il cuore……ti parlai di Gesù, spero sia servito un abbraccio” si legge sui social, e ancora: “Senza parole…. Il pugilato ci ha legato Abbiamo combattuto anche contro. Adesso vola e fai vedere come colpisci. Riposa in pace”.