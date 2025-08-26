Lidl di Giugliano teatro di un’altra violenta rapina, dipendente colto da malore

PUBBLICITÀ

Ieri sera a Giugliano in Campania è avvenuta una rapina a mano armata nel supermercato Lidl di Casacelle.

Intorno alle ore 20, tre o quattro persone armate hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale, uscendo poco dopo con il bottino: l’incasso della giornata. Sul posto è giunta subito dopo la Polizia di Stato, per effettuare tutte le indagini del caso ed interrogare dipendenti e clienti, testimoni dell’accaduto. Anche un’ambulanza si è recata sul posto per soccorrere probabilmente un dipendente sentitosi male durante la rapina.

