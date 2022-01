Napoli tra le mete da visitare nel 2022 per la CNN, è l’unica città italiana

La CNN Travel premia Napoli nella sua classifica delle “città da visitare” nel 2022. Unica città in Italia ad essere nominata.

La CNN è una delle emittenti televisive statunitensi più autorevoli e viste nel paese, e quest’anno ha deciso di premiare la città di Napoli come una delle “migliori destinazioni” da visitare al mondo. La CNN Travel ha infatti stilato e pubblicato la sua classifica un paio di giorni fa. Tra le varie 22 bellissime mete consigliate dal colosso americano, che spaziano tra i vari continenti, compare anche un’unica città Italiana: Napoli.

La CNN omaggia la cultura di Napoli

La CNN ci omaggia raccontando parte della nostra tradizione, soprattutto quella più nota oltre oceano. Inizia infatti così la descrizione della città: “La pizza è nata quì, Sofia Loren è cresciuta nelle sue strade ciottolate. Le antiche rovine si trovano sotto le moderne periferie” un vero e proprio omaggio a Napoli e alla sua peculiarità di saper far convivere “antico” e “moderno”. La CNN crea infatti dei meravigliosi paralleli tra la realtà moderna degli “scooter che si muovono a zigzag tra i palazzi di una gloria sbiadita” e gli antichi cimeli tra i quali passeggiamo ogni giorno, come i palazzi sopracitati “costruiti quando la città era il suo stesso stato sovrano“. La CNN coglie a pieno lo spettacolo che inscena la città ogni giorno descrivendola come ricca di storia. Il nuovo sembra infatti passeggiare tra le grandezze maestose del passato senza modificarlo, diventando quasi parte della città stessa “della scenografia” antica.

La cultura napoletana diventa emblema di tutte le tradizioni italiane più famose oltreoceano: “I gesti delle mani sono una forma d’arte qui” spiega. La classifica insomma riconosce finalmente la centralità e l’importanza di questa città: “Quella meravigliosa cordialità italiana? Qui è dove viene forgiata“. La descrizione della città inizia con una metafora che rende a pieno l’importanza di Napoli nella diffusione non solo della sua personalissima cultura, ma in quella che viene generalmente riconosciuta come italiana: “Se tagliassimo Napoli, sanguinerebbe l’Italia tradizionale“.

Perché visitare Napoli

Ma perché visitare Napoli proprio ora? la CNN risponde così: “Perché Napoli è fiorente, il centro storico pulsa di energia“. Si concentra poi sui siti più “rari” da visitare per chi viene da così lontano, ponendo un occhio di riguardo alla Napoli più vera. “Le aree che prima venivano considerate siti dove i turisti non potevano andare sono ora finalmente visiti in una luce differente” spiega. Cita in particolare “The Sanità district“ come un’area da visitare assolutamente.

Continua poi elencando le mete da non perdere in un viaggio nella città. Il museo di Capodimonte con le sue mostre d’autore, gli scavi di Pompei unici al mondo e ovviamente consiglia di visitare la capitale della cultura italiana 2022: Procida. Spiega poi tutte le nuove mostre in arrivo in questo 2022 nei siti sopracitati.

La CNN, quindi, sceglie Napoli tra le 22 città da visitare in questo 2022 dandole il dovuto peso storico in Italia e anche fuori i suoi confini. L’unica città della penisola nominata, e la motivazione è semplice ed è proprio con questa che si conclude l’articolo: “Questo è l’anno di Napoli“.