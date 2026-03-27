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L’Italia supera l’Irlanda del Nord e approda nella finalissima per provare a tornare al Mondiale dopo aver saltato gli ultimi due. Gli azzurri sono riusciti a superare le proprie paure: nel primo tempo si sono viste tutte, poi nella ripresa hanno capito di poter mettere in difficoltà gli avversari alzando il livello, la velocità di gioco e trovando anche più occasioni.

Tonali e poi Kean sono decisivi nel 2-0 ma non è finita perché all’orizzonte c’è la Bosnia, vittoriosa sul campo del Galles ai calci di rigore. Una sfida vista anche dalla Nazionale che in cerchio, sul telefonino, hanno controllato l’esito lasciandosi poi andare.

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L’Italia vince, ma che figura: gli azzurri esultano dopo il rigore decisivo della Bosnia

È diventato virale, infatti, un video in cui diversi giocatori dell’Italia hanno guardato assieme l’esito di Galles-Bosnia. Gli azzurri hanno guardato in modo deciso i calci di rigore fino all’ultimo e lasciandosi andare poi a un’esultanza all’ultimo gol segnato dal 2007 Alajbegovic.

Proprio Dimarco e Vicario sono stati inquadrati, assieme a Meret e Pio Esposito, a gioire per il risultato finale della partita, quasi a dire che sia meglio affrontare la Bosnia a Zanica piuttosto che il Galles a Cardiff. Il video è stato fatto vedere anche dalla Rai con Adani che ha risposto: “Avevate detto di non farli vedere e poi li fate vedere quando esultano… Bisogna esultare martedì”.

Un video che non è passato inosservato e ha scatenato anche tantissimi commenti sui social. In tantissimi hanno scritto: “Immagini che ci torneranno indietro, già lo so!”. Ma anche chi ha sottolineato il fatto che a esultare siano stati Dimarco e Pio Esposito: “Stranamente interisti”. Qualche altro più negativo con “ci butta fuori Dzeko”. Altri più equilibrati: “Può capitare di esultare in privato perché magari temevi di più il Galles. L’errore è della Rai a trasmettere le immagini… Probabilmente loro non sapevano nemmeno di essere ripresi”. A chiudere anche chi pensa: “Si sta creando hype per niente. Chi l’ha detto che hanno esultato perché ritenevano la Bosnia meno forte del Galles?”.

La reazione dei bosniaci

Un gesto che non è stato per niente gradito dai bosniaci: “Guardate la mancanza di rispetto e l’arroganza dell’Italia!”. Questo il post di un account bosniaco su X.

“Stavano già festeggiando dopo che abbiamo vinto ai rigori. Ne terremo conto a Zenica!”. Prosegue così il commento dei bosniaci su X. Un atteggiamento, quello degli Azzurri ripreso dalla televisione, che non è stato per niente gradito dai prossimi avversari, che lo hanno avvertito come un segnale di mancanza di rispetto, con la gioia per l’eliminazione del Galles.