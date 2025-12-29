L’Oroscopo 2026 di Branko premia i segni di fuoco: Leone, Ariete e Saggittario top

PUBBLICITÀ

Il 2026 è sempre più vicino, e l’astrologo Branko offre i suoi consigli per l’anno nuovo. In occasione dell’uscita del suo Calendario astrologico 2026, edito Mondadori, sui social della casa editrice è disponibile una piccola anteprima sull’anno che verrà. Ecco cosa dovrà aspettarsi ogni segno.

Chi è Branko

Branko Vatovec, conosciuto come Branko, nato a Capodistria in Croazia il 23 ottobre 1944, è un astrologo (uno dei più famosi in Italia) e personaggio televisivo italiano, presente in programmi radiofonici e televisivi di successo. Lui si autodefinisce un «interprete delle stelle».

I segni di Fuoco

Ariete: le novità chiamano. Ci si potrà imporre in posti mai frequentati grazie al proprio carisma. L’organizzazione sarà la chiave, soprattutto prima di un viaggio.

Leone: si prospetta un anno pieno di amore. Se si è single, sarà un anno favorevole per innamorarsi. Se si è in coppia, la passione brucerà più che mai.

Sagittario: la fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirai basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano.

I segni di Terra

Toro: bisognerà avere coraggio e superare i propri limiti. I risultati arriveranno, l’audacia premiata, ma sarà necessario ritrovare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Vergine: è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte vecchi rancori. Dopo svariati tentativi di riconciliazione, è bene ripartire da se stessi: hai fatto tutto il possibile.

Capricorno: il 2026 sarà un anno di profondo cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue.

I segni d’Aria

Gemelli: nel 2026 sarà meglio prediligere la concretezza. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati: gli obiettivi verranno raggiunti, ma non perderti nel superfluo.

Bilancia: una svolta inaspettata arriverà sul lavoro dopo luglio. Troverai la tua dimensione, accrescendo il prestigio e i guadagni. Fai attenzione a possibili problemi legali.

Acquario: Non sottovalutare la tua forza. Le stelle ti sorridono, così come la fortuna: anche di fronte agli ostacoli, troverai una via d’uscita.

I segni d’Acqua

Cancro: il 2026 sarà segnato da profonde trasformazioni, con cambiamenti cruciali che daranno una svolta alla tua vita. Bisognerà essere fiduciosi e procedere senza paura.

Scorpione: legami che non servono più verranno recisi. Chiuderai vecchi cerchi in amore. Sul lavoro, deciderai cosa funziona e cosa invece ti rallenta.

Pesci: non avere fretta: con calma e serenità arriverai più lontano che mai. La fortuna busserà inaspettata verso metà febbraio.