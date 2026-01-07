Lotteria Italia: doppia vincita da 100mila euro a Napoli

Lotteria Italia, pioggia di vincite in Campania: due biglietti da 100mila euro a Napoli
La fortuna sorride alla Campania nell’ultima estrazione della Lotteria Italia. Il capoluogo partenopeo si conferma protagonista con due biglietti da 100mila euro venduti a Napoli, mentre il resto della regione festeggia con numerose vincite di seconda e terza fascia.
In particolare, Capaccio Paestum (Salerno) registra un biglietto da 50mila euro, così come altri premi della stessa entità distribuiti tra Napoli e provincia di Caserta. Da segnalare anche il risultato di Sala Consilina, dove sono stati venduti ben quattro tagliandi da 20mila euro, rendendo il centro salernitano uno dei più fortunati della tornata.
Nel complesso sono 25 i biglietti vincenti in Campania, con importi che spaziano dai 20mila ai 100mila euro. Una distribuzione ampia che coinvolge diverse province: Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, confermando ancora una volta il ruolo della regione tra le più premiate a livello nazionale.
Di seguito l’elenco completo dei biglietti vincenti venduti in Campania:
- 100.000 euro:
B 408458 – Napoli (NA)
C 366742 – Napoli (NA)
- 50.000 euro:
C 431308 – Napoli (NA)
G 222437 – Capaccio Paestum (SA)
A 171897 – San Nicola la Strada (CE)
O 331476 – Napoli (NA)
R 408948 – Napoli (NA)
- 20.000 euro:
T 438695 – Napoli (NA)
O 451758 – Napoli (NA)
L 307590 – Napoli (NA)
Q 340409 – Gragnano (NA)
U 277736 – Caivano (NA)
T 105272 – San Vitaliano (NA)
O 471371 – Piano di Sorrento (NA)
D 475979 – Angri (SA)
I 311395 – Angri (SA)
B 469167 – Sala Consilina (SA)
D 337349 – Sala Consilina (SA)
P 230883 – Sala Consilina (SA)
D 271564 – Sala Consilina (SA)
L 467975 – Montesano sulla Marcellana (SA)
Z 370772 – Caserta (CE)
Q 280839 – Marcianise (CE)
R 236630 – Cesa (CE)
A 471151 – Mirabella Eclano (AV)
Un bilancio decisamente positivo per la Campania, che anche quest’anno si conferma terra baciata dalla fortuna.