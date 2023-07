Luigi Berlusconi escluso dal terzo testamento del padre, non è dimenticanza ma ‘favoritismo’

PUBBLICITÀ

C’è un “terzo testamento” tra quelli letti in questi giorni firmati ‘Silvio Berlusconi‘; l’ultima specifica sulla sua eredità è infatti datata: 19 gennaio. A poche ore dal ricovero l’ex premier ha infatti apportato delle modifiche dimenticando di citare l’ultimogenito Luigi Berlusconi, facendogli così, paradossalmente, una sorta di favoritismo.

Il ‘terzo testamento‘ di Silvio Berlusconi

In tre documenti ufficiali è contenuta l’eredità di Silvio Berlusconi; il primo risalente al 2006, il secondo datato 2020 ed infine il terzo firmato poche ore prima del ricovero. Se i primi due fogli dividono effettivamente l’eredità dell’ex premier tra i vari figli il terzo foglio parla invece del fratello Paolo Berlusconi, della compagna Marta Fascina e di Marcello Dell’Utri.

Spicca però un particolare nell’ultimo foglio; nell’elenco dei suoi figli manca il nome di Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio Berlusconi. “Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a (..)” conclude poi: “Tanto amore a tutti voi, il vostro papà” così cita l’ultimo foglio del testamento. Proseguendo il cavaliere dispone quindi un ulteriore lascito per Marta Fascina, che ammonta a 100 milioni di euro, come al fratello Paolo, e uno per Marcello Dell’Utri, di 30 milioni. Nell’elenco sopracitato spicca la dimenticanza, se così fosse, del figlio Luigi Berlusconi.

La dimenticanza diventata “favoritismo”

Di fatto l’ultimo foglio del testamento non ha niente a che vedere con l’eredità divisa ai figli, questa è infatti egualmente divisa nei due testamenti precedenti. Quella firmata poche ore prima del ricovero sembrerebbe un’aggiunta, un “regalo” al fratello Paolo, alla compagna e all’amico di vecchia data. Nell’ultimo foglio Berlusconi pare insomma fare carico ai figli, tutti tranne Luigi, del lascito a Marta Fascina, Paolo Berlusconi e Marcello Dell’Utri.