L’ultimo saluto di Villaricca a Giuseppe Lucarelli, venerdì i funerali del 19enne

I funerali di Giuseppe Lucarelli si terranno venerdì 13 marzo alle ore 11 presso la Parrocchia San Giovanni Paolo II, a Villaricca. La comunità si prepara così a dare l’ultimo saluto al ragazzo di 19 anni la cui morte ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti.

Il giovane era stato ricoverato nei giorni scorsi in condizioni gravissime dopo essere arrivato al pronto soccorso di Giugliano con una profonda ferita alla gola. Nonostante i tentativi dei medici e un delicato intervento chirurgico, il 19enne è morto dopo alcuni giorni di agonia. Sulla vicenda sono stati effettuati accertamenti dai carabinieri delle stazioni di Villaricca e Marano di Napoli: secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico.

Il cordoglio sui social

In queste ore i social si stanno riempiendo di messaggi di affetto e dolore per ricordare Giuseppe e stringersi attorno alla sua famiglia.

“Ho sperato e pregato fino all’ultimo R.i.p angelo bellissimo”. “Per sempre nei nostri cuori”. “Ciao Giuseppe, vola in alto tra gli angeli! La nostra comunità sarà sempre grata per il dono della tua bella persona, della tua educazione e della tua vitalità!”. “Il tuo essere così buono nn era fatto per rimanere su questo mondo,Dio sceglie sempre i migliori per avere accanto e questa volta ha scelto te. Nn ti dimenticherò mai ,sei stato strappato alla vita troppo presto avevi sogni da realizzare ,ti mando un bacio e un forte abbraccio fin lassù mio caro Giuseppe Lucarelli”.