Lutto a Qualiano, Gianluca Cacciapuoti muore dopo la malattia

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Gianluca Cacciapuoti
La comunità di Qualiano è in lutto per la morte di Gianluca Cacciapuoti provocata da una grave malattia. I funerali del 48enne si terranno domani pomeriggio nella chiesa SS Immacolata a Qualiano. L’uomo lascia la moglie e la figlia Carlotta.

Il ricordo di Gianluca Cacciapuoti

Ciao Gianluca… verrà un tempo in cui ci rincontreremo come da bambini, quando per ore rincorrevano il pallone nei terreni di Qualiano, o come quando c’era la festa sotto la Treglia. Ridere e scherzare era l’unica nostra occupazione. Che il Signore ti abbia in gloria.  Abbraccia zio Aniello da parte mia. Veglia su tutti e dai loro la forza di andare avanti senza la tua guida e senza la tua allegria“, scrive Giovanni. “Voglio ricordarti nel campo di tennis mentre ci giochiamo tutto all’ultimo scambio. Buon viaggio Gianlù!”, lo ricorda così Giuseppe. “Sentite condoglianze alle Famiglie Cacciapuoti, Vassallo e Carlotta per la prematura dipartita del caro Gianluca“, questo il cordoglio della Funerals Events.
