Cadavere carbonizzato nel bagagliaio di un’auto, s’indaga per omicidio

Un cadavere è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio di un’auto data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia. Secondo una prima indiscrezione il corpo sarebbe quello di un uomo e aveva le mani egate. I carabinieri non escludono alcuna pista. La vettura sarebbe intestata ad uno straniero residente in un paese vicino. Le forze dell’ordine indagano per omicidio. Da verificare la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto delle persone mentre abbandonavano l’auto – una Range Rover – poi avvolta dalle fiamme.

Il ritrovamento del cadavere carbonizzato ha ovviamente comportato l’immediata segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Chiari, giunti per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, anche gli agenti della Polizia Locale di Palazzolo. Sulla vicenda saranno chiamati a fare luce gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura.

La vettura, stando ai primi accertamenti, sarebbe un fuoristrada Range Rover, intestato ad uno straniero residente in un paese vicino.