“Ma chi è?”, aprono la bara e non trovano il corpo del familiare

Ultima modifica:
Hanno sollevato il coperchio della bara e sono rimasti increduli. I familiari erano riuniti in casa per dare l’ultimo saluto al loro congiunto quando si sono ritrovati davanti il corpo di un uomo che non avevano mai visto prima. Un errore clamoroso, avvenuto all’interno dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla, nel Catanese, che ha sollevato indignazione come riporta TgCom24

Nella sala mortuaria dell’ospedale c’erano 2 uomini morti nella stessa giornata e coetanei. erano uno accanto all’altro in attesa che le rispettive famiglie potessero recuperarli per l’ultimo saluto. Dopo il nullaosta una delle due salme è stata consegnata all’agenzia funebre incaricata.

Il momento dell’incredibile scoperta

Il feretro è stato poi trasportato nell’abitazione della famiglia ma solo al momento della veglia i parenti hanno fatto la scoperta: il corpo non apparteneva al loro caro. L’altro defunto, intanto, era rimasto in ospedale in attesa dei i parenti per l’identificazione.

La federazione provinciale del Partito Democratico di Catania ha espresso “profonda preoccupazione e sconcerto” per l’accaduto e ha chiesto che l’Asp avvii una verifica interna accurata, individui eventuali responsabilità. Inoltre voglio che si intervenga con misure preventive per impedire che questi episodi possano ripetersi in futuro.

