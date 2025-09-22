Malore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni

PUBBLICITÀ

Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita e si è trasformato nel peggiore dei ricordi. Poche ore dopo aver pronunciato il fatidico «sì», la neo sposa Adna Rovčanin-Omerbegović è morta. Infermiera, influencer e modella è scomparsa alla giovane età di 26 anni. Ha avuto un malore subito dopo i festeggiamenti del matrimonio e nonostante il ricovero d’urgenza, l’intervento tempestivo dei medici non è bastato a salvarle la vita.

Adna e suo marito Faris si sono sposati sabato 13 settembre all’Hollywood Hotel di Sarajevo, a Ilidža. Ma quel giorno si è trasformato in una tragedia. Secondo familiari e amici, riporta il quotidiano bosniaco Dnevni Avaz, Adna si è sentita improvvisamente male dopo i festeggiamenti nuziali ed è stata trasportata d’urgenza al KCUS di Sarajevo, dove è morta due giorni dopo.

Il dolore dei familiari

Rovčanin-Omerbegović rappresentava un esempio di imprenditorialità giovanile nel panorama bosniaco. Oltre al suo profilo sui social, gestiva anche un salone di bellezza ed era infermiera presso il Centro Sanitario della Città Vecchia. «Eri tra noi ieri, oggi ti diciamo addio. Riposa in pace, cara Adna», l’ultimo saluto delle amiche. «Non è giusto che la vita dei giovani finisca così presto. Resterai nei nostri cuori».