PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàMalore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni
Attualità e SocietàCronaca Internazionale

Malore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Malore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni
PUBBLICITÀ

Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita e si è trasformato nel peggiore dei ricordi. Poche ore dopo aver pronunciato il fatidico «sì», la neo sposa Adna Rovčanin-Omerbegović è morta. Infermiera, influencer e modella è scomparsa alla giovane età di 26 anni. Ha avuto un malore subito dopo i festeggiamenti del matrimonio e nonostante il ricovero d’urgenza, l’intervento tempestivo dei medici non è bastato a salvarle la vita.

Adna e suo marito Faris si sono sposati sabato 13 settembre all’Hollywood Hotel di Sarajevo, a Ilidža. Ma quel giorno si è trasformato in una tragedia. Secondo familiari e amici, riporta il quotidiano bosniaco Dnevni Avaz, Adna si è sentita improvvisamente male dopo i festeggiamenti nuziali ed è stata trasportata d’urgenza al KCUS di Sarajevo, dove è morta due giorni dopo.

PUBBLICITÀ

Il dolore dei familiari
Rovčanin-Omerbegović rappresentava un esempio di imprenditorialità giovanile nel panorama bosniaco. Oltre al suo profilo sui social, gestiva anche un salone di bellezza ed era infermiera presso il Centro Sanitario della Città Vecchia. «Eri tra noi ieri, oggi ti diciamo addio. Riposa in pace, cara Adna», l’ultimo saluto delle amiche. «Non è giusto che la vita dei giovani finisca così presto. Resterai nei nostri cuori».

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati