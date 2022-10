Malore per Enzo Gragnaniello durante un concerto: trasportato d’urgenza in ospedale

Attimi di paura per Enzo Gragnaniello. Il cantautore napoletano, 67 anni, è stato colto da un malore improvviso durante il suo concerto a Camigliano, in provincia di Caserta.

E’ ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Caserta Enzo Gragnaniello, vittima di un malore subito dopo un concerto a Camigliano, nel Casertano. L’artista, 67enne, sarebbe stato colto da una crisi cardiaca ma la sua situazione sarebbe sotto controllo. Gragnaniello aveva appena finito l’esibizione con la sua band in piazza Kennedy a Camigliano, e stava salutando il pubblico, quando si è accasciato davanti a fan e addetti ai lavori. Dopo un po’ è arrivata l’ambulanza, che ha incontrato non poche difficoltà viste le tante persone e le bancarelle presenti, quindi l’artista è stato caricato sul mezzo di emergenza e condotto in ospedale

IL MALORE MENTRE SI CONGEDAVA DAL PUBBLICO

I fatti sono accaduti verso le 23 di ieri sera. Gragnaniello si sarebbe accasciato improvvisamente sul palco, davanti al suo pubblico, mentre si apprestava ad uscire di scena. Trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Civile di Caserta, ora le sue condizioni sono già migliorate, anche se l’origine del malore che lo ha colpito si trova tuttora sotto indagine medica.

CHI E’ ENZO GRAGNANIELLO

Nato a Napoli il 20 ottobre 1954, Gragnaniello è cresciuto nei Quartieri Spagnoli e fu amico d’infanzia di Pino Daniele, nonché suo compagno di classe alle elementari presso l’Istituto Oberdan.

E’ uno dei musicisti napoletani più apprezzati. Ha scritto per autori del calibro di Bocelli, Celentano ed è noto soprattutto per il suo sodalizio con Mia Martini e Roberto Murolo (per cui ha scritto, nel 1992, Cu ‘mme, che si rivelerà poi un grande successo musicale partenopeo).

Nel 1999 ha partecipato anche al Festival di Sanremo, in coppia con Ornella Vanoni, portando il brano Alberi e con cui si è classificato al quarto posto finale.

Ha vestito, nel 2000, anche i panni di attore, interpretando un tassista nel film Aitanic, di Nino D’Angelo.

Intensa la sua attività concertuale in questo periodo autunnale, dalla Notte della Tammorra (che si è svolta in Piazza Mercato a Napoli tra il 22 e il 23 settembre scorso) al Festival dei Suoni Antichi, tenutosi a Macerata Campania (CE) dall’8 all’11 settembre.