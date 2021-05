Dramma questo pomeriggio in un centro sanitario di Sant’Antimo dove un uomo ha perso la vita – probabilmente in seguito ad un malore – mentre aspettava il proprio turno. Era nella sala d’attesa aspettando di poter essere sottoposto ad una visita medica già fissata da tempo quando l’uomo, residente a Castel Volturno, si è accasciato perdendo conoscenza. Secondo quanto si apprende da fonti locali, sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari allertati dai dipendenti della struttura. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale di soccorso, infatti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

