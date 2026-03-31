Marano, 40 anni di storia: la Gioielleria Abbatiello Angelo celebra un traguardo fatto di passione e famiglia

Quarant’anni di attività, di sacrifici e di sogni trasformati in realtà. A Marano di Napoli, la Gioielleria Abbatiello Angelo si prepara a celebrare uno dei traguardi più importanti della sua storia: i 40 anni dalla fondazione, avvenuta il 5 aprile 1986 al Corso Mediterraneo 21.

Un anniversario che non rappresenta solo una data, ma il simbolo di un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di dedizione, impegno e amore per il proprio lavoro. Oggi il negozio è diventato un vero punto di riferimento non solo per i maranesi, ma anche per clienti che arrivano da diverse città della provincia di Napoli.

Le origini: la passione per gli orologi

Dietro questa storia c’è Angelo Abbatiello, che sin da bambino coltiva un amore autentico per gli orologi. Il suo primo approccio al mestiere è infatti quello di orologiaio, specializzato nella riparazione: un lavoro preciso, fatto di tecnica e pazienza.Con il tempo, però, la sua visione si amplia. Dalla riparazione passa alla creazione, diventando orafo e dando vita a gioielli che uniscono artigianalità e sentimento.

Gioielli che nascono dai sogni

Oggi la Gioielleria Abbatiello è conosciuta per la sua capacità di realizzare gioielli su misura, progettati insieme ai clienti.

Non si tratta solo di vendita, ma di un vero percorso creativo: dall’idea iniziale alla realizzazione finale, ogni pezzo racconta una storia.“Trasformiamo i sogni, soprattutto quelli più romantici ed emozionanti, in realtà”: è questa la filosofia che guida ancora oggi il laboratorio, con particolare attenzione alle creazioni con brillanti.

Una nuova generazione, lo stesso cuore

Oggi l’attività è guidata da Rossella Abbatiello, che da diversi anni lavora stabilmente in gioielleria dopo averla vissuta fin da giovanissima.Il suo contributo ha portato una ventata di modernità, soprattutto nella comunicazione digitale: i suoi video sui social, autentici e spontanei, raggiungono spesso grande visibilità.

Crescita, marchi e grandi eventi

Nel corso degli anni, accanto alla produzione artigianale, la gioielleria ha ampliato la propria offerta con brand di rilievo come Miluna, Pandora, Unoaerre, Liu Jo, Amo Capri, Mabina, Citizen, Maserati, Le Bebé e Breil. Non sono mancati eventi e collaborazioni importanti, come quelli organizzati con Miss Italia insieme a Miluna. Appuntamenti spesso pensati di domenica, per offrire ai clienti momenti di leggerezza e convivialità.

Un lavoro fatto con il cuore

Alla base di questi 40 anni restano valori semplici ma fondamentali: umiltà, serietà e passione. Un lavoro portato avanti con il cuore, con l’obiettivo di soddisfare ogni cliente, accompagnarlo nelle scelte più importanti e rendere speciale ogni acquisto.Per la Gioielleria Abbatiello, infatti, la soddisfazione dei clienti rappresenta la felicità più grande.

In occasione di questo importante traguardo, il giorno 4 sarà celebrato un piccolo evento in negozio: un momento semplice ma speciale per stare insieme ai clienti di sempre e a chi vorrà partecipare. Per l’occasione, sarà previsto anche un omaggio dedicato a tutti coloro che passeranno a salutare.

Quarant’anni dopo quel 5 aprile 1986, la Gioielleria Abbatiello continua a distinguersi non solo per i suoi gioielli, ma per la capacità di trasformare emozioni in realtà.